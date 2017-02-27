AlexxK написав:Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление. Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре. Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей. Им нужно срочно избавляться от местной валюты!
Ого! То ми вже вилиті сполучені штати, тільки борги у нас поменші