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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3526352735283529

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 163
ниже 23
9%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
13%
22
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.

ВО

  s0v7a написав:
...
10:30
Зображення
...

От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.

...

ВО


Вітаюсь совсіма.

І це все, на що здатен такий політичний ХАЙ :?:

Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!

Так що ж сталося?

На мій погляд таке:
1) Доляр вирос у Світі.
Зображення

2) Ось наприклад як Евро припало.
Зображення
А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійки
Євро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363 :!:

3) Та ось хто впав, так це московіти.
Зображення
Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!

4) В понеділок 20 число і банки можуть вдвічи сбільшити валютну позіцію.

5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.

ВО

PS
А це без коментарів, для роздумів, що треба робити
Зображення

Хай щастить!

В Приваті виріс до вчорайшого курсу євро
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:40

  rasmus написав:
  freeze написав:Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Премьер-министра Алексея Гончарука.

ПыСы наверное это и к лучшему, никто так удачно не уделывает вниз рейтинг Зеленского как профан Гончарук.


нелох, профан ....
ну и командочка ;-)
вермишель :wink:
vittore64501
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:57

  flyman написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.

ВО

  s0v7a написав:
...
10:30
Зображення
...

От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.

...

ВО


Вітаюсь совсіма.

І це все, на що здатен такий політичний ХАЙ :?:

Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!

Так що ж сталося?

На мій погляд таке:
1) Доляр вирос у Світі.
Зображення

2) Ось наприклад як Евро припало.
Зображення
А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійки
Євро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363 :!:

3) Та ось хто впав, так це московіти.
Зображення
Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!

4) В понеділок 20 число і банки можуть вдвічи сбільшити валютну позіцію.

5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.

ВО

PS
А це без коментарів, для роздумів, що треба робити
Зображення

Хай щастить!

В Приваті виріс до вчорайшого курсу євро

Модератор , почему бы не ввести в правилах запрет на цитирование таких "простыней" с наказанием цитирующего ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:58

  vovakwasov написав:
  AlexxK написав:Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление.
Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре.
Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. :D
А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей.
Им нужно срочно избавляться от местной валюты! :D


Ого! То ми вже вилиті сполучені штати, тільки борги у нас поменші :lol:

Поменші? У нас обслуговування до ВВП побільше.
Zebra
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  #<1 ... 3526352735283529
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