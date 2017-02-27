AlexxK написав:Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление. Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре. Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей. Им нужно срочно избавляться от местной валюты!
Ого! То ми вже вилиті сполучені штати, тільки борги у нас поменші
Игорь написав:Ребята, я не то чтобы их ярый поклонник, но это президент и министр. А чего добились вы ? п.с. уже пожалел, что написал.
На месте Гончарука многие из присутствующих здесь на форуме добились бы большего, или вы реально в этом сомневаетесь ? Лже-доцент, лже-доктор наук, мастер ЛНП, страна сошла с ума, имхо. Я смотрел на этого соросёнка, на выложенном последнем видео с президентом. Прямо дышал в глаз советский союз, руки скрещенные как у первоклассника, лизание в зад - вы верно сказали, вы верно поставили нам задачи, тьфу, мерзотник, мало того, что профан в экономике, так еще и профан юрист.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета.
На конец дня 16.01.20:
12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.