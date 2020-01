Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39

s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

17:00



Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.



ВО

17:00Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.ВО

s0v7a написав:

...

10:30



...



От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.



...



ВО

...10:30...От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном....ВО



Вітаюсь совсіма.



І це все, на що здатен такий політичний ХАЙ



Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!



Так що ж сталося?



На мій погляд таке:

1) Доляр вирос у Світі.





2) Ось наприклад як Евро припало.



А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійки

Євро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363



3) Та ось хто впав, так це московіти.



Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!



4) В понеділок 20 число і банки можуть вдвічи сбільшити валютну позіцію.



5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.



ВО



PS

А це без коментарів, для роздумів, що треба робити





Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!На мій погляд таке:А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійкиЄвро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!4) В понеділок 20 число і5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.ВОPSА це без коментарів, для роздумів, що треба робити Хай щастить!

В Приваті виріс до вчорайшого курсу євро В Приваті виріс до вчорайшого курсу євро

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/