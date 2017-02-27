Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета. На конец дня 16.01.20: 12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года. Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має 1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому 2 Як на мене - виконання бюджету це сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69