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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3527352835293530

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:23

  L написав:
  Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета.
На конец дня 16.01.20:
12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має
1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому
2 Як на мене - виконання бюджету це
сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день
Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:35

В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye- ... avodneniy/ :shock: :shock: :shock:
olgerd
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