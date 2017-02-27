Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета. На конец дня 16.01.20: 12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года. Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має 1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому 2 Як на мене - виконання бюджету це сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Vial написав:BenDover Зашнуровали... Что дальше? Покупать или продавать?
Я знаю где всегда можно получить ответ более качественный чем на форуме, очень полезный инструмент, сам пользуюсь пока не подводил http://8-ball.ru/
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Долярчик написав:- і щоб там і тут не нагнітали.... - ...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці! - Лібо має знати точну дату!
Ми будем орієнтуватися по вас. Коли у вас виручка зросте на 50% -100 % по результатахмісяця ви нас повідомте .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
twin написав:Zebra Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви..
В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...
У Львові такого прийому 24.30 у обмінках по місту немає. Може десь там по телефону . По 24.30 я б скинув куплене по 23.35 , але поки нема де:).
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа