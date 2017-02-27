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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3528352935303531>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:23

  L написав:
  Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета.
На конец дня 16.01.20:
12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має
1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому
2 Як на мене - виконання бюджету це
сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день
Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:35

В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye- ... avodneniy/ :shock: :shock: :shock:
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:44

  olgerd написав:В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye- ... avodneniy/ :shock: :shock: :shock:


Да давно уже просят гаранта в москальщину съездить, он все тянет зачем-то... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:50

  olgerd написав:В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye- ... avodneniy/ :shock: :shock: :shock:

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http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:55

  Qwerty написав:
  twin написав:Zebra
Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви.. 8)

В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...

І швидше за все це пік.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:09

  twin написав:
  Qwerty написав:
  twin написав:Zebra
Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви.. 8)

В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...

І швидше за все це пік.


гойдалки на синусоїді "налий" ПДВ :D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:11

  Vial написав:BenDover
Зашнуровали...
Что дальше? Покупать или продавать?

Я знаю где всегда можно получить ответ более качественный чем на форуме, очень полезный инструмент, сам пользуюсь пока не подводил http://8-ball.ru/
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:15

Пізнавальне базове відео про економіку і іже з нею
(підкиньте хтось Гончаруку!)

:D

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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:28

  Долярчик написав:- і щоб там і тут не нагнітали.... -
...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!
- Лібо має знати точну дату! :D

Ми будем орієнтуватися по вас. Коли у вас виручка зросте на 50% -100 % по результатахмісяця ви нас повідомте .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:36

  Qwerty написав:
  twin написав:Zebra
Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви.. 8)

В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...

У Львові такого прийому 24.30 у обмінках по місту немає. Може десь там по телефону . По 24.30 я б скинув куплене по 23.35 , але поки нема де:).
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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