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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3528352935303531

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:47

  edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет. Я говорю о глобальном мировом. Никто никогда не предупреждает о кризисе. Иначе какой смысл его проводить? Суть кризиса в том что как только все разслабят булки тут им зненацька и ... кризис.А потрепает ли Украину ( и что вообще будет с гражданами и Украиной) этого даже в кабмине не знают как мы услышали из записей и самое главное плана нет.
Черный лебедь опа или кризис другими словами обычно приходит из самого не очевидного благополучного на первый взгляд. Вот например Поповоду РФ все уже расслабили булки , Мир дружба жвачка, транзит ок , обмен пленными ок, прямой диалог ок, взаимные поздравления и сочувствия , так вот оттуда может зненацька и прилететь ( это как пример)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В целом наверное правильно:https://www.youtube.com/watch?v=3QfEsAOTuNs
если бы еще законы защищающие бизнес от проверок принимали.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:16

  yama написав:
  edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет. Я говорю о глобальном мировом. Никто никогда не предупреждает о кризисе. Иначе какой смысл его проводить? Суть кризиса в том что как только все разслабят булки тут им зненацька и ... кризис.А потрепает ли Украину ( и что вообще будет с гражданами и Украиной) этого даже в кабмине не знают как мы услышали из записей и самое главное плана нет.
Черный лебедь опа или кризис другими словами обычно приходит из самого не очевидного благополучного на первый взгляд. Вот например Поповоду РФ все уже расслабили булки , Мир дружба жвачка, транзит ок , обмен пленными ок, прямой диалог ок, взаимные поздравления и сочувствия , так вот оттуда может зненацька и прилететь ( это как пример)

Да скорей всего до выборов в Америке любое начало кризиса будут заливать бабками с печатного станка. Начнет расти инфляция, но все будет продумано так, чт угрожаюзих масштабы это примет уже потом.Если, конечно, демокрыты не решат сделать трампону подлянку. Или еще чего не произойдет, как вы заметили. А моут и на опережение пойти - например, заменить 100-долларовые купюры и конфисковать банковские счета. И вуаля, бакс снова в цене, его ни у кого нету.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:17

  shatenerbi написав:В целом наверное правильно:https://www.youtube.com/watch?v=3QfEsAOTuNs
если бы еще законы защищающие бизнес от проверок принимали.

Пока что наоборот разрешили проверки без предупреждения. Сеньор помидор у власти, вы забыли?
hxbbgaf
 
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