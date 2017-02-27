Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:47

edvardd написав: Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет. Я говорю о глобальном мировом. Никто никогда не предупреждает о кризисе. Иначе какой смысл его проводить? Суть кризиса в том что как только все разслабят булки тут им зненацька и ... кризис.А потрепает ли Украину ( и что вообще будет с гражданами и Украиной) этого даже в кабмине не знают как мы услышали из записей и самое главное плана нет.Черный лебедь опа или кризис другими словами обычно приходит из самого не очевидного благополучного на первый взгляд. Вот например Поповоду РФ все уже расслабили булки , Мир дружба жвачка, транзит ок , обмен пленными ок, прямой диалог ок, взаимные поздравления и сочувствия , так вот оттуда может зненацька и прилететь ( это как пример)