edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет. Я говорю о глобальном мировом. Никто никогда не предупреждает о кризисе. Иначе какой смысл его проводить? Суть кризиса в том что как только все разслабят булки тут им зненацька и ... кризис.А потрепает ли Украину ( и что вообще будет с гражданами и Украиной) этого даже в кабмине не знают как мы услышали из записей и самое главное плана нет. Черный лебедь опа или кризис другими словами обычно приходит из самого не очевидного благополучного на первый взгляд. Вот например Поповоду РФ все уже расслабили булки , Мир дружба жвачка, транзит ок , обмен пленными ок, прямой диалог ок, взаимные поздравления и сочувствия , так вот оттуда может зненацька и прилететь ( это как пример)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Pupsik написав:у мене складається враження, що різкого не буде, а будуть по копійці, с...ки, штовхати вгору долар на міжбанку, щоб олені не дуже нервували і не оббивали в біганині собі роги
Мне кажется, что дно мы потрогали, в ближайшие пару месяцев ниже 23.8-24 не должны пойти, по крайней мере так выглядит не с финансовых, а с политических соображений. С той же прослушки мы узнали, что Президент обеспокоен укреплением гривны, задает вопросы по пирамиде ОВГЗ и роли Ротшильдов и Маркаровой в этой истории. Это сигнал.
Гончарук вчера сказал, всё сделаем, что изволите-сь. Да и любой психически здоровый чиновник несомненно сделает поправки в своей работе. Даже НБУ в этой ситуации задумается, хотя НБУ и не зависит от Президента, но зависит например от ДБР, которое сейчас полностью зависит от Президента. Зачем уважаемым людям проблемы ? Там на всех наверняка толстые папочки компромата собраны, на Рожкову уж сто процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет.
Тогда если каждый год кричать о кризисе - он не наступит никогда?))
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Pupsik написав:у мене складається враження, що різкого не буде, а будуть по копійці, с...ки, штовхати вгору долар на міжбанку, щоб олені не дуже нервували і не оббивали в біганині собі роги
Гончарук вчера сказал, всё сделаем, что изволите-сь. Да и любой психически здоровый чиновник несомненно сделает поправки в своей работе.
Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.