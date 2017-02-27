RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35293530353135323533>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:47

  edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет. Я говорю о глобальном мировом. Никто никогда не предупреждает о кризисе. Иначе какой смысл его проводить? Суть кризиса в том что как только все разслабят булки тут им зненацька и ... кризис.А потрепает ли Украину ( и что вообще будет с гражданами и Украиной) этого даже в кабмине не знают как мы услышали из записей и самое главное плана нет.
Черный лебедь опа или кризис другими словами обычно приходит из самого не очевидного благополучного на первый взгляд. Вот например Поповоду РФ все уже расслабили булки , Мир дружба жвачка, транзит ок , обмен пленными ок, прямой диалог ок, взаимные поздравления и сочувствия , так вот оттуда может зненацька и прилететь ( это как пример)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3167 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В целом наверное правильно:https://www.youtube.com/watch?v=3QfEsAOTuNs
если бы еще законы защищающие бизнес от проверок принимали.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 01.07.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:30

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847081- ... danilishin


НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин


“Які це може мати наслідки враховуючи, що з ВВП зростає повільно, промисловість „падає“? В даний час важко прогнозувати, але хорошого це мало принесе”, — сказав Данилишин.

Нагадаємо, за даними НБУ бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар.


будет девал?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 22.12.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин
І відразу ж стерелізував цю гривню ОВДП
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21857
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:34

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин
І відразу ж стерелізував цю гривню ОВДП



под 2%? или под 6%?

дырка в бюджете 70-90млрд. они должны их напечатать и выдать все? Тоже самое что с вертолета высыпать
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 22.12.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 03:31

  hxbbgaf написав:
  shatenerbi написав:В целом наверное правильно:https://www.youtube.com/watch?v=3QfEsAOTuNs
если бы еще законы защищающие бизнес от проверок принимали.

Пока что наоборот разрешили проверки без предупреждения. Сеньор помидор у власти, вы забыли?


а я ж о чем?
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 01.07.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:10

  proftpd66 написав:https://www.unn.com.ua/uk/news/1847081-nbu-u-5-raziv-zbilshiv-obsyagi-emisiyi-grivni-danilishin


НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин


“Які це може мати наслідки враховуючи, що з ВВП зростає повільно, промисловість „падає“? В даний час важко прогнозувати, але хорошого це мало принесе”, — сказав Данилишин.

Нагадаємо, за даними НБУ бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар.


будет девал?


у мене складається враження, що різкого не буде, а будуть по копійці, с...ки, штовхати вгору долар на міжбанку, щоб олені не дуже нервували і не оббивали в біганині собі роги
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 07.06.12
Подякував: 764 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:29

  Pupsik написав:у мене складається враження, що різкого не буде, а будуть по копійці, с...ки, штовхати вгору долар на міжбанку, щоб олені не дуже нервували і не оббивали в біганині собі роги


Мне кажется, что дно мы потрогали, в ближайшие пару месяцев ниже 23.8-24 не должны пойти, по крайней мере так выглядит не с финансовых, а с политических соображений.
С той же прослушки мы узнали, что Президент обеспокоен укреплением гривны, задает вопросы по пирамиде ОВГЗ и роли Ротшильдов и Маркаровой в этой истории. Это сигнал.

Гончарук вчера сказал, всё сделаем, что изволите-сь. Да и любой психически здоровый чиновник несомненно сделает поправки в своей работе. Даже НБУ в этой ситуации задумается, хотя НБУ и не зависит от Президента, но зависит например от ДБР, которое сейчас полностью зависит от Президента. Зачем уважаемым людям проблемы ? Там на всех наверняка толстые папочки компромата собраны, на Рожкову уж сто процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14811
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:34

  yama написав:
  edvardd написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, считают в МВФ. Продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, как это всегда происходит перед финансовым кризисом, заявила в пятницу, 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Если МВФ это озвучил публично для всех значит кризиса НЕ будет в ближайшем будущем. Обычно кризис приходит когда его не ждут, а сейчас все блогеры все эксперды кричат о надвигающемся кризисе - это верный знак того что кризиса по крайней мере в 2020 не будет.


Тогда если каждый год кричать о кризисе - он не наступит никогда?))
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 26.06.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:40

  freeze написав:
  Pupsik написав:у мене складається враження, що різкого не буде, а будуть по копійці, с...ки, штовхати вгору долар на міжбанку, щоб олені не дуже нервували і не оббивали в біганині собі роги


Гончарук вчера сказал, всё сделаем, что изволите-сь. Да и любой психически здоровый чиновник несомненно сделает поправки в своей работе.


Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 26.06.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35293530353135323533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1655, 1656, 1657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16564 2047025
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 12:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1497994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.