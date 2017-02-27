Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Щось Ви трошечки наплутали 1 Для того щоб отримати в 2019 - 30% від ревальвації - треба було купити в 2015-2016.... У Вас якось дивно - пару років тому назад купили , а в момент виходу щось вимагають... 2 Для того щоб отримати від ревальвації 30% - треба перед покупкою щоб була давальвація, а в момент виходу ревальвація.
Таким чином Ваше повідомлення-це просто набір емоцій.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор.
"Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.
99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".
Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.
Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом. ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней". Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.
Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Щось Ви трошечки наплутали 1 Для того щоб отримати в 2019 - 30% від ревальвації - треба було купити в 2015-2016.... У Вас якось дивно - пару років тому назад купили , а в момент виходу щось вимагають... 2 Для того щоб отримати від ревальвації 30% - треба перед покупкою щоб була давальвація, а в момент виходу ревальвація.
Таким чином Ваше повідомлення-це просто набір емоцій.
Думаю все договоренности минфина и нбу с финансовыми стервятниками на год. Т.е. июль 19-июль 20, что вполне себе 30%. Посмотрим, я не шаман и прогнозов не даю. Но и в дичь что всему миру так нужна украина под 9%, когда есть аргентина под 140% - не поверю. Эти сказки пусть Смолий грнпатриотам рассказывает. Ну и нашему президенту.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Игорь написав:Ребята, я не то чтобы их ярый поклонник, но это президент и министр. А чего добились вы ? п.с. уже пожалел, что написал.
На месте Гончарука многие из присутствующих здесь на форуме добились бы большего, или вы реально в этом сомневаетесь ? Лже-доцент, лже-доктор наук, мастер ЛНП, страна сошла с ума, имхо. Я смотрел на этого соросёнка, на выложенном последнем видео с президентом. Прямо дышал в глаз советский союз, руки скрещенные как у первоклассника, лизание в зад - вы верно сказали, вы верно поставили нам задачи, тьфу, мерзотник, мало того, что профан в экономике, так еще и профан юрист.
... так Ігор не це мав на увазі, що ви пишете - "на місці Гончарука...", а те, що ви спочатку ВИРОСТІТЬ/ВИБИЙТЕСЬ ДО міністра/президента, а тоді вже висловлюйтесь.... - а так, то та - кожен таксист і бариста знає, що робити на місці міністрів і президента!
yama написав:
Долярчик написав:- і щоб там і тут не нагнітали.... - ...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці! - Лібо має знати точну дату! :
Ми будем орієнтуватися по вас. Коли у вас виручка зросте на 50% -100 % по результатахмісяця ви нас повідомте .
- щоб так виросла моя виручка, то знову потрібно курс 36-40, але РАПТОВО от тоді(як і минулого разу при такому курсі) моя гривнева виручка може легко показати приріст на 50%! - але, я - ТАКОЮ ціною - так НЕ хочу!!!
... а бачу я(має бути) так: 1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін! 2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти) 3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)
п. с. - якщо виконати ці всі пункти(та хоча б 2 з них), то вже через пів-року-рік, у пересічних почнуть збільшуватись доходи/заначки(тобто, появляться "зайві" гроші), які вони можуть легше тратити у Долярчиковій крамничці
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".
Про це він сказав на зустрічі з прем'єром.
"Друге, що я вас дуже прошу, - розібратися із більш складним питанням, у якій не все залежить від вас, але я дуже прошу вас розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом - НАК "Нафтогаз". З приводу відсотка, який вони отримають від 2,9 млрд доларів, які ми отримали від РФ. З тим відсотком, що вони отримують згідно контракту, - 29 млн доларів. Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми", - заявив Зеленський.
"Знайти вихід із ситуації, запропонувати виходи. Чи вони вас почують, чи вони не почують вас - тоді вони почують людей, чи юристів, чи ще когось. Чи буде повністю перезавантажений НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні повністю розробити стратегію, як це зробити тоді", - підкреслив він.