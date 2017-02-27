Додано: Суб 18 січ, 2020 10:09

ИМХО, в Украине повторится 2008 год. В этом году.



"Перегрев" к лету, и "жесткая посадка" к осени-зиме

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 18 січ, 2020 10:13, всього редагувалось 2 разів.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин