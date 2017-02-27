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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3530353135323533>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:45

  Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Щось Ви трошечки наплутали
1 Для того щоб отримати в 2019 - 30% від ревальвації - треба було купити в 2015-2016....
У Вас якось дивно - пару років тому назад купили , а в момент виходу щось вимагають...
2 Для того щоб отримати від ревальвації 30% - треба перед покупкою щоб була давальвація, а в момент виходу ревальвація.

Таким чином Ваше повідомлення-це просто набір емоцій.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:49

  Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.


як на мене - нижче 24.00 навряд чи нирнемо (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:06

Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор.

"Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.

99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".

Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.

Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней".
Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.

Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:09

ИМХО, в Украине повторится 2008 год. В этом году.

"Перегрев" к лету, и "жесткая посадка" к осени-зиме
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 18 січ, 2020 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:10

  budivelnik написав:
  Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Щось Ви трошечки наплутали
1 Для того щоб отримати в 2019 - 30% від ревальвації - треба було купити в 2015-2016....
У Вас якось дивно - пару років тому назад купили , а в момент виходу щось вимагають...
2 Для того щоб отримати від ревальвації 30% - треба перед покупкою щоб була давальвація, а в момент виходу ревальвація.

Таким чином Ваше повідомлення-це просто набір емоцій.
Думаю все договоренности минфина и нбу с финансовыми стервятниками на год. Т.е. июль 19-июль 20, что вполне себе 30%. Посмотрим, я не шаман и прогнозов не даю. Но и в дичь что всему миру так нужна украина под 9%, когда есть аргентина под 140% - не поверю. Эти сказки пусть Смолий грнпатриотам рассказывает. Ну и нашему президенту.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:17

Думай-те!©®™

  freeze написав:
  Игорь написав:Ребята, я не то чтобы их ярый поклонник, но это президент и министр. А чего добились вы ?
п.с. уже пожалел, что написал.


На месте Гончарука многие из присутствующих здесь на форуме добились бы большего, или вы реально в этом сомневаетесь ? Лже-доцент, лже-доктор наук, мастер ЛНП, страна сошла с ума, имхо. Я смотрел на этого соросёнка, на выложенном последнем видео с президентом.
Прямо дышал в глаз советский союз, руки скрещенные как у первоклассника, лизание в зад - вы верно сказали, вы верно поставили нам задачи, тьфу, мерзотник, мало того, что профан в экономике, так еще и профан юрист.

... так Ігор не це мав на увазі, що ви пишете - "на місці Гончарука...", а те, що ви спочатку ВИРОСТІТЬ/ВИБИЙТЕСЬ ДО міністра/президента, а тоді вже висловлюйтесь....
- а так, то та - кожен таксист і бариста знає, що робити на місці міністрів і президента! :D
  yama написав:
  Долярчик написав:- і щоб там і тут не нагнітали.... -
...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!
- Лібо має знати точну дату! :

Ми будем орієнтуватися по вас. Коли у вас виручка зросте на 50% -100 % по результатахмісяця ви нас повідомте .

- щоб так виросла моя виручка, то знову потрібно курс 36-40, але РАПТОВО :mrgreen: от тоді(як і минулого разу при такому курсі) моя гривнева виручка може легко показати приріст на 50%!
- але, я - ТАКОЮ ціною - так НЕ хочу!!! :roll:

... а бачу я(має бути) так:
1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін!
2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти)
3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)

п. с.
- якщо виконати ці всі пункти(та хоча б 2 з них), то вже через пів-року-рік, у пересічних почнуть збільшуватись доходи/заначки(тобто, появляться "зайві" гроші), які вони можуть легше тратити у Долярчиковій крамничці :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:18

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром.

"Друге, що я вас дуже прошу, - розібратися із більш складним питанням, у якій не все залежить від вас, але я дуже прошу вас розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом - НАК "Нафтогаз". З приводу відсотка, який вони отримають від 2,9 млрд доларів, які ми отримали від РФ. З тим відсотком, що вони отримують згідно контракту, - 29 млн доларів. Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми", - заявив Зеленський.

"Знайти вихід із ситуації, запропонувати виходи. Чи вони вас почують, чи вони не почують вас - тоді вони почують людей, чи юристів, чи ще когось. Чи буде повністю перезавантажений НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні повністю розробити стратегію, як це зробити тоді", - підкреслив він.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:21

  vano80 написав:
  olgerd написав:В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения, сообщает The National.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye- ... avodneniy/ :shock: :shock: :shock:


Да давно уже просят гаранта в москальщину съездить, он все тянет зачем-то... :mrgreen:

А в Украине он вообще живет (с)
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buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:35

  Долярчик написав:... а бачу я(має бути) так:
1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін!

= дефициту товара и взрождению очередей. Уже проходили

  Долярчик написав:2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти)

п.2 противоречит п.1

  Долярчик написав:3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)

Справедливые - это какие ?
С Долярчика налогов не брать, а с остальных 90% ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:37

  Долярчик написав:що ви пишете - "на місці Гончарука...", а те, що ви спочатку ВИРОСТІТЬ/ВИБИЙТЕСЬ ДО міністра


При всём уважении к посту Премьера, я не смогу поменять свою ориентацию даже на такую высокую должность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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