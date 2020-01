Додано: Суб 18 січ, 2020 11:14

Долярчик написав: freeze написав: Игорь написав: Ребята, я не то чтобы их ярый поклонник, но это президент и министр. А чего добились вы ?

На месте Гончарука многие из присутствующих здесь на форуме добились бы большего, или вы реально в этом сомневаетесь ? Лже-доцент, лже-доктор наук, мастер ЛНП, страна сошла с ума, имхо. Я смотрел на этого соросёнка, на выложенном последнем видео с президентом.

... так Ігор не це мав на увазі, що ви пишете - "на місці Гончарука...", а те, що ви спочатку ВИРОСТІТЬ/ВИБИЙТЕСЬ ДО міністра/президента, а тоді вже висловлюйтесь....

- а так, то та - кожен таксист і бариста знає, що робити на місці міністрів і президента!

yama написав: Долярчик написав: - і щоб там і тут не нагнітали.... -

...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!

- щоб так виросла моя виручка, то знову потрібно курс 36-40, але РАПТОВО от тоді(як і минулого разу при такому курсі) моя гривнева виручка може легко показати приріст на 50%!

- але, я - ТАКОЮ ціною - так НЕ хочу!!!



... а бачу я(має бути) так:

1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін!

2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти)

3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)



п. с.

Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ... Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...

