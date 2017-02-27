Вкладчик1234 написав:Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор.
"Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.
99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".
Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.
Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом. ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней". Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.
Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно
Якщо на виборах в США переможе Трамп, то нам буде не солодко. Він не з тих людей, хто забуде історію з імпічментом І це розуміють і справжні нерезиденти-спекулянти. Якщо ж на виборах переможе опонент - ситуація може покращитися. Це що стосується справжніх нерезидентів і наших ОВДП. Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд. Чи Трамп, чи новий президент, та й заміна фрау рібентроп можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам і аж до новомодних кремлеоманів... Тому тут повторюся, для наших пркоритних схематозників безпечнішим може бути завести все назад, в ОВДП, в укрпошти-залізниці (благо КМ вже все владнав і можна купуват 49%), в землю (тому мабуть і дедлайн закону до жовтня, бо в лстопаді вже вибори в США). А це десятки млрд уо. Як це все завезти і втримати курс на 24-25 - хз... А якщо ще будуть і чужі спекулі заводити? Може тому і цей цирк з плівками і прослушкою? Щоб відбити бажання у чужих, налякати некомпетентністю і нестабільністю? А тут ще й МВф з радісною новиною
Международный валютный фонд тесно взаимодействует с Украиной. Однако примет окончательное решение по новой программе финансовой помощи только после того, как украинская власть выполнит предварительные условия. Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне
Бо якби гроші фонду замаячили на горизонті, це могло б також нашкодити екс і чинним "патріотам"... А землі для всіх бажаючих не вистачає, тому і на Бахматюка з Косюком наїхали. Ну і ще купу інших рівноваг, так тяжко вибудовуваних "сліпим трастом", порушили Коломойський з Аваковим... От пару днів тому, до недавна нейтральний ТРК Україна видав двохгодинний напалм про "слуг" і Карабасів у всіх іпостасях... Рік буде дуже не простий, але бакса буде "просто завались" (с). Тому і Гончарука з міловановими залишають, бо дай туди в КМ нормальних знаючих людей (я вже мовчу про хороших економістів, як наприхлад Павло Шеремета) - вони всьо наламають...
Востаннє редагувалось orest в Суб 18 січ, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Игорь написав:Ребята, я не то чтобы их ярый поклонник, но это президент и министр. А чего добились вы ? п.с. уже пожалел, что написал.
На месте Гончарука многие из присутствующих здесь на форуме добились бы большего, или вы реально в этом сомневаетесь ? Лже-доцент, лже-доктор наук, мастер ЛНП, страна сошла с ума, имхо. Я смотрел на этого соросёнка, на выложенном последнем видео с президентом. Прямо дышал в глаз советский союз, руки скрещенные как у первоклассника, лизание в зад - вы верно сказали, вы верно поставили нам задачи, тьфу, мерзотник, мало того, что профан в экономике, так еще и профан юрист.
... так Ігор не це мав на увазі, що ви пишете - "на місці Гончарука...", а те, що ви спочатку ВИРОСТІТЬ/ВИБИЙТЕСЬ ДО міністра/президента, а тоді вже висловлюйтесь.... - а так, то та - кожен таксист і бариста знає, що робити на місці міністрів і президента!
yama написав:
Долярчик написав:- і щоб там і тут не нагнітали.... - ...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці! - Лібо має знати точну дату! :
Ми будем орієнтуватися по вас. Коли у вас виручка зросте на 50% -100 % по результатахмісяця ви нас повідомте .
- щоб так виросла моя виручка, то знову потрібно курс 36-40, але РАПТОВО от тоді(як і минулого разу при такому курсі) моя гривнева виручка може легко показати приріст на 50%! - але, я - ТАКОЮ ціною - так НЕ хочу!!!
... а бачу я(має бути) так: 1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін! 2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти) 3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)
п. с. - якщо виконати ці всі пункти(та хоча б 2 з них), то вже через пів-року-рік, у пересічних почнуть збільшуватись доходи/заначки(тобто, появляться "зайві" гроші), які вони можуть легше тратити у Долярчиковій крамничці
Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:Нерезы тоже дали понять на последней встречи с фин.властями что чисто купонный доход [без ревальвации] им не интересен. Я так понимаю летом 2019 шла речь о 30% доходности. Ревальвацией или купоном для них неважно. Потому или дальше ревальвируйте до 18 грн/$ или ставьте честную ставку 30% годовых.
Що ще цікаво... В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний. Очевидно, що справжні нерезиденти могли взяти паузу до вияснення обставин після оприлюднення записів. Могли і наші притримати, як аргумент в переговорах, адже зараз тяжко ділять право на купівлю вільних активів... Тим більше, у вівторок папери не конче цікаві. Тому, розміщення 21 можуть провалити, або продажі підуть у вівторок-середу. Є варіанти: або це гра на суттєве здорожчання валюти перед розміщенням семирічок, адже аргументів для переконання іноземців входити в такі довгі папери в оманського нема (особливо на фоні відмови МВф). Про такий варіант писав у кінці грудня. Або гра на підвищення відсотків по цих паперах. Бо менше 10% для "пацанів" (ще й при не вигідному курсі менше 25) на папери довше терміну президентства оманського - це не серйозно... Чи витіснення міжнародних шпекулянтів з рингу (тут і своїм вже місця мало). Хто що думає?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.