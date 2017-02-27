Додано: Суб 18 січ, 2020 10:59

Вкладчик1234 написав: Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор.



"Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.



99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".



Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.



Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом.

ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней".

Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.



Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно Выборы в США в этом году на нас окажут более сильное влияние, чем любой другой фактор."Есть мнение", что ближе к выборам толстосумы предпочитают фиксировать прибыль, "до выяснения ситуации". И фиксировать они будут в "никому ненужном". Это окажет влияние на желание "инвесторов" вкладываться во что-либо, а также на предложение активов.99% что продолжится замедление торговли и транспорта во всем мире. Что окажет давление на "чавун і олію".Плюс ко всему, степень "выхода и фиксации прибыли" будет зависеть от того, кто предположительно выиграет выборы. Если Трамп - то движения будут чисто коррекционные, без смены глобальных трендов. Если демократ - волатильность будет сильнее.Да и в любом случае, волатильность в этом году будет сильнее, чем в прошлом.ИМХО, потоки денег пойдут в сторону "тихих гаваней".Соответственно, откуда-то они уйдут, и куда-то придут.Решение "откуда" деньги будут выходить, и "куда" идти - оставляю делать каждому самостоятельно

Международный валютный фонд тесно взаимодействует с Украиной. Однако примет окончательное решение по новой программе финансовой помощи только после того, как украинская власть выполнит предварительные условия.

Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне

Якщо на виборах в США переможе Трамп, то нам буде не солодко. Він не з тих людей, хто забуде історію з імпічментом І це розуміють і справжні нерезиденти-спекулянти. Якщо ж на виборах переможе опонент - ситуація може покращитися. Це що стосується справжніх нерезидентів і наших ОВДП.Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд. Чи Трамп, чи новий президент, та й заміна фрау рібентроп можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам і аж до новомодних кремлеоманів...Тому тут повторюся, для наших пркоритних схематозників безпечнішим може бути завести все назад, в ОВДП, в укрпошти-залізниці (благо КМ вже все владнав і можна купуват 49%), в землю (тому мабуть і дедлайн закону до жовтня, бо в лстопаді вже вибори в США). А це десятки млрд уо. Як це все завезти і втримати курс на 24-25 - хз... А якщо ще будуть і чужі спекулі заводити?Може тому і цей цирк з плівками і прослушкою? Щоб відбити бажання у чужих, налякати некомпетентністю і нестабільністю?А тут ще й МВф з радісною новиноюБо якби гроші фонду замаячили на горизонті, це могло б також нашкодити екс і чинним "патріотам"...А землі для всіх бажаючих не вистачає, тому і на Бахматюка з Косюком наїхали. Ну і ще купу інших рівноваг, так тяжко вибудовуваних "сліпим трастом", порушили Коломойський з Аваковим... От пару днів тому, до недавна нейтральний ТРК Україна видав двохгодинний напалм про "слуг" і Карабасів у всіх іпостасях...Рік буде дуже не простий, але бакса буде "просто завались" (с). Тому і Гончарука з міловановими залишають, бо дай туди в КМ нормальних знаючих людей (я вже мовчу про хороших економістів, як наприхлад Павло Шеремета) - вони всьо наламають...