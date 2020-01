Додано: Суб 18 січ, 2020 12:00

Долярчик написав: flyman написав: Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ... Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...

... я писав СПАВЕДЛИВІ податки!

- а це я вже 100500 раз писав!

- наприклад - маєш прибуток за місяць 20 000 ЧИСТЯКУ - сплачуй 10% міс. податку!

- маєш 40 - сплачуй 15%/міс.

- маєш 80 - сплачуй 20%/міс.

і в чому тут справедливість? і в чому тут справедливість?

