Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета. На конец дня 16.01.20: 12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года. Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має 1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому 2 Як на мене - виконання бюджету це сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось
Описане в 2 - це про ЄКР (доходи-витрати=залишок на ЄКР). Дописувач навів факти величезного недовиконання дохідної частини у порівнянні навіть з минулим роком і чрмусь обгрунтував цевиконанням розхідної (поверненням ПДВ). Якщо брати простіше - у Вас у лабазі(не дай Бог) різко впали доходи. Незважаючи на це, Ви із наявних коштів оплатили старі борги постачальникам, щоб вони а) не включали "лічильник" (як при неповерненні угоджених сум ПДВ) і б)надалі постачали Вам товар. Матиме це "різкий вплив" на Ваші доходи- не на стан поточного рахунку, а саме на доходи? Чи можливо ці доходи все таки залежатимуть передусім від стану економіки у районі Вашого магазину взагалі (купів. спроможність населення, інфраструктура і т.д.) і від Вашої екон.політики як власника магазину, зокрема (ціноутворення, реклами, адміністрування витрат і т.д.)?
orest написав:Є варіанти: або це гра на суттєве здорожчання валюти перед розміщенням семирічок, адже аргументів для переконання іноземців входити в такі довгі папери в оманського нема (особливо на фоні відмови МВф). Про такий варіант писав у кінці грудня. Або гра на підвищення відсотків по цих паперах. Бо менше 10% для "пацанів" (ще й при не вигідному курсі менше 25) на папери довше терміну президентства оманського - це не серйозно... Чи витіснення міжнародних шпекулянтів з рингу (тут і своїм вже місця мало). Хто що думає?
владі не вигідне ні подальше зміцнення грині, ні різка девальвація - будемо плавати, на мою думку, до кінця року навколо поточних рівнів
orest написав:Є варіанти: або це гра на суттєве здорожчання валюти перед розміщенням семирічок, адже аргументів для переконання іноземців входити в такі довгі папери в оманського нема (особливо на фоні відмови МВф). Про такий варіант писав у кінці грудня. Або гра на підвищення відсотків по цих паперах. Бо менше 10% для "пацанів" (ще й при не вигідному курсі менше 25) на папери довше терміну президентства оманського - це не серйозно... Чи витіснення міжнародних шпекулянтів з рингу (тут і своїм вже місця мало). Хто що думає?
ИМХО, процентный доход интересен только очень консервативным "инвесторам", или схемачам для отмытия бабла.
Настоящие инвесторы и спекулянты уже пришли к мысли, что реальные деньги зарабатываются не на процентах, а на спредах. Что в "годовых" даёт просто дикие цифры.
Если можно заработать несколько процентов за короткий период - то кому интересно вкладываться на годы под несколько процентов? За эти годы спекулянты сделают на "купи-продай" на порядок(и) больше, чем те "годовые". А если ещё и "годовые" будут двузначные - будет на чай соросятам (например)
Соответственно, вывод - будут качать курс и зарабатывать на спредах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
flyman написав:Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...
... я писав СПАВЕДЛИВІ податки! - а це я вже 100500 раз писав! - наприклад - маєш прибуток за місяць 20 000 ЧИСТЯКУ - сплачуй 10% міс. податку! - маєш 40 - сплачуй 15%/міс. - маєш 80 - сплачуй 20%/міс. - і т. д..... до 50%/міс., якщо заробляєш від 200тис/міс.ЧИСТЯКУ
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вело написав:жесткая посадка по 4,75 была вызвана внешними причинами, никакой посадки после 7,50 не было, а посадка после 8,15 была тоже вызвана внешними причинами.
Так я и говорю, что выборы в США повлияют на мир (и на Украину в частности) в большей степени, чем остальные факторы. И их "монетарная политика", которая тоже будет зависеть от проведения и результатов выборов.
Заметьте, все Emerging Markets двигаются синхронно, хотя могут находиться на разных континентах, климатических поясах, и природных условиях. Неужели они все так одновременно резко поумнели, побороли все проблемы, и стали на путь развития? Нет. Они просто растут на "крошках с барского стола" безлимитных бесплатных денег. И никак не влияют на ситуацию, в т.ч. на свой рост или падение. Соответственно, при изменении спроса-предложения, стоимости денег, принятия риска, и т.д. в США - будет меняться и жизнь emerging markets. А США сейчас показывают не очень обнадеживающие цифры, плюс выборы добавят турбулентности
Конечно, в каждой стране есть местные факторы, но они лишь замедляют-ускоряют глобальные тренды. И уж точно не могут им противостоять, или формировать свои тренды
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
flyman написав:Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...
... я писав СПАВЕДЛИВІ податки! - а це я вже 100500 раз писав! - наприклад - маєш прибуток за місяць 20 000 ЧИСТЯКУ - сплачуй 10% міс. податку! - маєш 40 - сплачуй 15%/міс. - маєш 80 - сплачуй 20%/міс. - і т. д..... до 50%/міс., якщо заробляєш від 200тис/міс.ЧИСТЯКУ
і в чому тут справедливість?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.
Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления. Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ. Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально. Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение. Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.