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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3532353335343535>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:31

  budivelnik написав:
  L написав:
  Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета.
На конец дня 16.01.20:
12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Я щось перестаю вловлювати логіку яке відношення має виконання зобовязань по поверненню ПДВ до провалу дохідної частини бюджету? Скоріше навпаки - повернення дозволить поповнити обігові кошти і провести операції, які збільшать доходи бюджету.
Зайвих грошей не має
1 Якщо багато виплатили в одному місці - зменшилось виконання в іншому
2 Як на мене - виконання бюджету це
сума яка прийшла-сума яку треба виплатити=сума залишку на конкретний день
Якщо виплатили багато - сума залишків на конкретний день - зменшилась у випадку якщо вона не перекрилась сумою доходу, таким чином виконання погвршилось

Описане в 2 - це про ЄКР (доходи-витрати=залишок на ЄКР). Дописувач навів факти величезного недовиконання дохідної частини у порівнянні навіть з минулим роком і чрмусь обгрунтував цевиконанням розхідної (поверненням ПДВ).
Якщо брати простіше - у Вас у лабазі(не дай Бог) різко впали доходи. Незважаючи на це, Ви із наявних коштів оплатили старі борги постачальникам, щоб вони а) не включали "лічильник" (як при неповерненні угоджених сум ПДВ) і б)надалі постачали Вам товар.
Матиме це "різкий вплив" на Ваші доходи- не на стан поточного рахунку, а саме на доходи? Чи можливо ці доходи все таки залежатимуть передусім від стану економіки у районі Вашого магазину взагалі (купів. спроможність населення, інфраструктура і т.д.) і від Вашої екон.політики як власника магазину, зокрема (ціноутворення, реклами, адміністрування витрат і т.д.)?
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:35

  orest написав:Є варіанти: або це гра на суттєве здорожчання валюти перед розміщенням семирічок, адже аргументів для переконання іноземців входити в такі довгі папери в оманського нема (особливо на фоні відмови МВф). Про такий варіант писав у кінці грудня. Або гра на підвищення відсотків по цих паперах. Бо менше 10% для "пацанів" (ще й при не вигідному курсі менше 25) на папери довше терміну президентства оманського - це не серйозно... Чи витіснення міжнародних шпекулянтів з рингу (тут і своїм вже місця мало).
Хто що думає?


владі не вигідне ні подальше зміцнення грині, ні різка девальвація - будемо плавати, на мою думку, до кінця року навколо поточних рівнів
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:37

  orest написав:Є варіанти: або це гра на суттєве здорожчання валюти перед розміщенням семирічок, адже аргументів для переконання іноземців входити в такі довгі папери в оманського нема (особливо на фоні відмови МВф). Про такий варіант писав у кінці грудня. Або гра на підвищення відсотків по цих паперах. Бо менше 10% для "пацанів" (ще й при не вигідному курсі менше 25) на папери довше терміну президентства оманського - це не серйозно... Чи витіснення міжнародних шпекулянтів з рингу (тут і своїм вже місця мало).
Хто що думає?

ИМХО, процентный доход интересен только очень консервативным "инвесторам", или схемачам для отмытия бабла.

Настоящие инвесторы и спекулянты уже пришли к мысли, что реальные деньги зарабатываются не на процентах, а на спредах. Что в "годовых" даёт просто дикие цифры.

Если можно заработать несколько процентов за короткий период - то кому интересно вкладываться на годы под несколько процентов? За эти годы спекулянты сделают на "купи-продай" на порядок(и) больше, чем те "годовые".
А если ещё и "годовые" будут двузначные - будет на чай соросятам (например)

Соответственно, вывод - будут качать курс и зарабатывать на спредах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:37

.... це все НАПРИКЛАД!(як орієнтир)

  flyman написав:Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...

... я писав СПАВЕДЛИВІ податки!
- а це я вже 100500 раз писав!
- наприклад - маєш прибуток за місяць 20 000 ЧИСТЯКУ - сплачуй 10% міс. податку!
- маєш 40 - сплачуй 15%/міс.
- маєш 80 - сплачуй 20%/міс.
- і т. д..... до 50%/міс., якщо заробляєш від 200тис/міс.ЧИСТЯКУ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:48

  Вело написав:жесткая посадка по 4,75 была вызвана внешними причинами, никакой посадки после 7,50 не было, а посадка после 8,15 была тоже вызвана внешними причинами.

Так я и говорю, что выборы в США повлияют на мир (и на Украину в частности) в большей степени, чем остальные факторы. И их "монетарная политика", которая тоже будет зависеть от проведения и результатов выборов.

Заметьте, все Emerging Markets двигаются синхронно, хотя могут находиться на разных континентах, климатических поясах, и природных условиях.
Неужели они все так одновременно резко поумнели, побороли все проблемы, и стали на путь развития? :)
Нет. Они просто растут на "крошках с барского стола" безлимитных бесплатных денег. И никак не влияют на ситуацию, в т.ч. на свой рост или падение.
Соответственно, при изменении спроса-предложения, стоимости денег, принятия риска, и т.д. в США - будет меняться и жизнь emerging markets.
А США сейчас показывают не очень обнадеживающие цифры, плюс выборы добавят турбулентности

Конечно, в каждой стране есть местные факторы, но они лишь замедляют-ускоряют глобальные тренды. И уж точно не могут им противостоять, или формировать свои тренды
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:00

  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик, а твій "бізнес" витримає податок не 5% як ФОП а 18%+1,5% + ЄСВ*2 + РКО з реєстратором + ПДВ + ...

... я писав СПАВЕДЛИВІ податки!
- а це я вже 100500 раз писав!
- наприклад - маєш прибуток за місяць 20 000 ЧИСТЯКУ - сплачуй 10% міс. податку!
- маєш 40 - сплачуй 15%/міс.
- маєш 80 - сплачуй 20%/міс.
- і т. д..... до 50%/міс., якщо заробляєш від 200тис/міс.ЧИСТЯКУ :D

і в чому тут справедливість?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.

Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления.
Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ.
Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально.
Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение.
Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:16

budivelnik
Вам реально сложно даётся экономика...
На пальцах: ставка по самым первым овгз лета 2019 была 16-17 % плюс укрепление гривны произошло на 10-12%. Итого имеем 26-29% дохода.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:24

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а бачу я(має бути) так:
1) - ЖОРСТКИЙ контроль(антимонопольним, чи іншою структурою) цін на продукти і ліки, що = зниженню цін!

= дефициту товара и взрождению очередей. Уже проходили

  Долярчик написав:2) - плавне зростання зарплат і пенсій (мінімальні, бажано зразу подвоїти)

п.2 противоречит п.1

  Долярчик написав:3) - запровадити справедливі податки!(у всьому)

Справедливые - это какие ?
С Долярчика налогов не брать, а с остальных 90% ? :)



Я очень Извиняюсь , что влез в Ваше общение .
Хотел сам сначала написать , что это делирий , но Вы достаточно ясно , для" долярчика" неожиданно дали развернутый ответ.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:27

flyman
Я не думаю , что он(долярчик) понимает смысл написанного.
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