Сибарит написав:
Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления.
Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ.
Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально.
Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение.
Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.
Вітаю, дякую. Я знаю про можливість кредитування, тому завжди і дивували ці чудеса з пропозицією по пятницях і понеділках. З іншої сторони, які там відсотки? При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%.
Про вихідний в США і вівторкові розміщення підозра тільки з точки зору підняття вигоди семирічок чи відсотками чи курсом, тим більше, zzzzzz говорив, що минулий попит був "мальований" (це знову ж можливе з огляду на оплату "потім").
Ну і я взагалі мало вірю в справажніх нерезидентів... Я таки схиляюся до того, що це масштабна легалізація. І тут треба балансувати між заведенням великої кількості валюти і курсом (хоча б 24-25), щоб ще і дати заробити експортерам, особливо малим-середнім - звичайним виборцям, платникам податків...