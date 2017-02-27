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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3532353335343535

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:28

  Сибарит написав:
  orest написав:В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.

Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления.
Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ.
Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально.
Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение.
Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.

Вітаю, дякую. Я знаю про можливість кредитування, тому завжди і дивували ці чудеса з пропозицією по пятницях і понеділках. З іншої сторони, які там відсотки? При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%.
Про вихідний в США і вівторкові розміщення підозра тільки з точки зору підняття вигоди семирічок чи відсотками чи курсом, тим більше, zzzzzz говорив, що минулий попит був "мальований" (це знову ж можливе з огляду на оплату "потім").
Ну і я взагалі мало вірю в справажніх нерезидентів... Я таки схиляюся до того, що це масштабна легалізація. І тут треба балансувати між заведенням великої кількості валюти і курсом (хоча б 24-25), щоб ще і дати заробити експортерам, особливо малим-середнім - звичайним виборцям, платникам податків...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:29

  Kravec_5 написав:budivelnik
Вам реально сложно даётся экономика...
На пальцах: ставка по самым первым овгз лета 2019 была 16-17 % плюс укрепление гривны произошло на 10-12%. Итого имеем 26-29% дохода.


что я знаю и помню:
середина января 2019 - по 19 - 19.2%, сдача доллара по 28 с хвостиком
весна 2019 - 18.5% (5 гривень на долларе), сдача доллара под 27
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Огромный плюс и Благодарность МОДЕРАТОРАМ !
(за баню некоторым )
Сегодня день пройдет без скандалов и "тяжелых "умственных заключений .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:36

  orest написав: тому завжди і дивували ці чудеса з пропозицією по пятницях і понеділках.

ничего чудесного.нерезиденты активно покупают на вторичном рынке.когда хотят.
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