Сибарит написав:

orest написав: В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний. В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.

Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления.Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ.Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально.Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение.Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.