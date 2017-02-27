orest написав:В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.
Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления. Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ. Т.о. выходной в США не должен повлиять на размещение наших облигаций слишком радикально. Я не верю в сходняк с нерезидентами, как нам его подают. Не верю также в то, что мышиная возня с информационными вбросами может оказать решающее влияние на решения серьезных инвесторов. Да и конкуренция в последнее время была такая, что даже сокращение спроса в 3 раза не провалит размещение. Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.
Вітаю, дякую. Я знаю про можливість кредитування, тому завжди і дивували ці чудеса з пропозицією по пятницях і понеділках. З іншої сторони, які там відсотки? При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%. Про вихідний в США і вівторкові розміщення підозра тільки з точки зору підняття вигоди семирічок чи відсотками чи курсом, тим більше, zzzzzz говорив, що минулий попит був "мальований" (це знову ж можливе з огляду на оплату "потім"). Ну і я взагалі мало вірю в справажніх нерезидентів... Я таки схиляюся до того, що це масштабна легалізація. І тут треба балансувати між заведенням великої кількості валюти і курсом (хоча б 24-25), щоб ще і дати заробити експортерам, особливо малим-середнім - звичайним виборцям, платникам податків...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
somilitark написав:Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))
Такое впечатление,что сейчас курс не 24.30,а все 30,одни друг друга подкалывают:смотри уже ракета взлетела,а ты такой глупый оптимист,все проспал и про срал и ничего не видишь. Другие слёзы льют,что не купили 200 долларов по 24,а теперь на целых 60 грн больше,что делать? Достать наградной шмайсер и решить одним патроном все проблемы? Ну и классика прогнозов в стиле Чая,что 25.хх це вже история,которая теперь плавает ниже годами...
Цирк натуральный,а ещё на 95-й квартал грешат,а сами во что превратились?
orest написав:При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%.
Я не знаю подробностей, но ставка не должна быть высокой, облигации, под которые берется кредит - хороший залог. Думаю, что проценты за пару дней - не слишком высокая плата. На спредах при переводах и обмене туда-сюда можно потерять больше. Несколько всплесков предложения по пятницам и понедельникам не обязательно связаны с ОВГЗ, да и случаются они реже, чем размещения. Мне их природа не понятна, но на рынке есть и другие участники.
Я уже, кажется, писал, что выкупленный в последнее время НБУ объем валюты больше, чем доля нерезов в ОВГЗ. Это говорит о том, что есть и другие источники изобилия валюты, а значит движение курса вниз можно считать естественным. Учитывая тактику интервенций НБУ, можно было в этой ситуации заводить сколь угодно много валюты. Это повлияло только на объем выкупа, но не на курс. Прошедшая неделя явно показала, что НБУ в курсе недостатков ревальвации Рассуждать о происхождении нерезидентов не хочу - в этом споре любое утверждение будет голословным.
Вело написав:жесткая посадка по 4,75 была вызвана внешними причинами, никакой посадки после 7,50 не было, а посадка после 8,15 была тоже вызвана внешними причинами.
Так я и говорю, что выборы в США повлияют на мир (и на Украину в частности) в большей степени, чем остальные факторы. И их "монетарная политика", которая тоже будет зависеть от проведения и результатов выборов. .... Конечно, в каждой стране есть местные факторы, но они лишь замедляют-ускоряют глобальные тренды. И уж точно не могут им противостоять, или формировать свои тренды
В нашем случае сильнейший местный фактор - это земля.
При мировом шухере при внедрении "соросятского" варианта рынка земли, наше падение на этот период может быть сравнительно незначительным (курс даже в 1.5-2 раза от текущего может НЕ стрельнуть, а наше "макро" тоже не сильно просядет, по сравнению как если б без земельной реформы). Несмотря на недовольства насчет такого варианта "земли", тем не менее наше экономическое падение, спровоцированное "в мире", очень смягчится. Ухудшение ситуации, отложенное, плавное, может быть потом, когда закончится приток бабла в страну под землю спустя года и эти деньги будут тупо проедены в наших лучших традициях. А может уже и не быть падения - всё закрутится и завертится в неожиданном и таки весьма положительном для нас варианте с новыми факторами - такая вероятность тоже ненулевая
Если рынка земли "по-соросячьему" не будет (закон вообще не примут в ближайшие полгода, а может и уже поздно) или будет какое-то сильное замедленное, поэтапное его принятие и внедрение или же некоторый другой вариант (не под крупных покупателей, а подразумевающий более патриотичное и качественно продуманное отношение к земле, а не что-то типа "10 га в одни руки"), - то это значит, что сейчас при возможном мировом шторме упадет "наше макро", гривня, набранный гривневый долг немного обесценится, опять таки всё в лучших прошлых традициях, но зато останется земля и время на подумать как с ней быть в дальнейшем.
orest написав:В понеділок в США вихідний, наш міжбанк буде специфічним, а у вівторок розміщення. В пятницю ніби не спостерігалося натовпу бажаючих здати під ОВДП, або попит був величезний.
Если мы посмотрим на соотношение спроса и предложения на последнем размещении, должен зародиться вопрос не только о целесообразности заблаговременной продажи валюты, но и о целесообразности ее заблаговременного перечисления. Если бы инвестором был я, я бы открыл кредитную линию в банке, через который провожу размещение. НБУ краткосрочно кредитоваться под эти цели разрешил уже давно. Во вторник, если облигации достались, перевел бы валюту, в среду ее получил бы и в четверг продал. Я не один такой стратег, прямо в эту среду мы увидели существенное увеличение оборотов на МБ. Вечным ничего не бывает, спрос на бумаги рано или поздно упадет, но вряд ли это произойдет одномоментно.
Вітаю, дякую. Я знаю про можливість кредитування, тому завжди і дивували ці чудеса з пропозицією по пятницях і понеділках. З іншої сторони, які там відсотки? При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%.
Орест, строк кредититування під купівлю ОВГЗ кілька днів (за чей час "заводять" кошти та повертають кредит), тому відсотки незначні як по величині ставки так і по сумі нарахувань. (ВИ ж користуєтесь овердрафтом - порявняйте ставки для траншів, скажімо, до 3-х днів зі ставкою для траншу до 30 чи 45) днів.