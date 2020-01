Додано: Суб 18 січ, 2020 12:29

Kravec_5 написав: budivelnik

Вам реально сложно даётся экономика...

На пальцах: ставка по самым первым овгз лета 2019 была 16-17 % плюс укрепление гривны произошло на 10-12%. Итого имеем 26-29% дохода. Вам реально сложно даётся экономика...На пальцах: ставка по самым первым овгз лета 2019 была 16-17 % плюс укрепление гривны произошло на 10-12%. Итого имеем 26-29% дохода.



что я знаю и помню:

середина января 2019 - по 19 - 19.2%, сдача доллара по 28 с хвостиком

весна 2019 - 18.5%, сдача доллара под 27 что я знаю и помню:середина января 2019 - по 19 - 19.2%, сдача доллара по 28 с хвостикомвесна 2019 - 18.5%, сдача доллара под 27

