Додано: Суб 18 січ, 2020 13:06

Вкладчик1234 написав: Вело написав: жесткая посадка по 4,75 была вызвана внешними причинами, никакой посадки после 7,50 не было, а посадка после 8,15 была тоже вызвана внешними причинами. жесткая посадка по 4,75 была вызвана внешними причинами, никакой посадки после 7,50 не было, а посадка после 8,15 была тоже вызвана внешними причинами.

Так я и говорю, что выборы в США повлияют на мир (и на Украину в частности) в большей степени, чем остальные факторы. И их "монетарная политика", которая тоже будет зависеть от проведения и результатов выборов.

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Конечно, в каждой стране есть местные факторы, но они лишь замедляют-ускоряют глобальные тренды. И уж точно не могут им противостоять, или формировать свои тренды Так я и говорю, что выборы в США повлияют на мир (и на Украину в частности) в большей степени, чем остальные факторы. И их "монетарная политика", которая тоже будет зависеть от проведения и результатов выборов.....Конечно, в каждой стране есть местные факторы, но они лишь замедляют-ускоряют глобальные тренды. И уж точно не могут им противостоять, или формировать свои тренды

В нашем случае сильнейший местный фактор - это земля.При мировом шухере при внедрении "соросятского" варианта рынка земли, наше падение на этот период может быть сравнительно незначительным (курс даже в 1.5-2 раза от текущего может НЕ стрельнуть, а наше "макро" тоже не сильно просядет, по сравнению как если б без земельной реформы). Несмотря на недовольства насчет такого варианта "земли", тем не менее наше экономическое падение, спровоцированное "в мире", очень смягчится.Ухудшение ситуации, отложенное, плавное, может быть потом, когда закончится приток бабла в страну под землю спустя года и эти деньги будут тупо проедены в наших лучших традициях. А может уже и не быть падения - всё закрутится и завертится в неожиданном и таки весьма положительном для нас варианте с новыми факторами - такая вероятность тоже ненулеваяЕсли рынка земли "по-соросячьему" не будет (закон вообще не примут в ближайшие полгода, а может и уже поздно) или будет какое-то сильное замедленное, поэтапное его принятие и внедрение или же некоторый другой вариант (не под крупных покупателей, а подразумевающий более патриотичное и качественно продуманное отношение к земле, а не что-то типа "10 га в одни руки"), - то это значит, что сейчас при возможном мировом шторме упадет "наше макро", гривня, набранный гривневый долг немного обесценится, опять таки всё в лучших прошлых традициях, но зато останется земля и время на подумать как с ней быть в дальнейшем.