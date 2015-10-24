Конечно возможен вариант, когда хитросделанные большие иностранные покупатели земли при внедренной для них же, "правильной" реформе терпеливо дождутся, когда наше макро опять обвалится и заведут сюда свои баксы, а может и не баксы вовсе , поменяют на дешевую гривну и сделают всех разом, заплатив за все это гораздо меньше денег чем "первопроходцы".
Одно только ясно, что весь этот турборежим с землей говорит о том, что не все так просто здесь и точно будет оказывать влияние на курс. А 200 тыс га - это был тупой элемент торгов, чтоб 10 га не казались потом очень большой суммой , "видите мы снизили этот лимит, че вы ноете" - даже вроде Разумков или кто-то из них где-то подобную мысль высказал, наверно случайно. Но и 10 тыс га - это овер-много все-равно. И еще там куча нюансов помимо этого есть ....
Не возьмусь прогнозировать курс доллара. Однако имею сказать мысль не дающую мне покоя.
Вот смотрите.... Выход кредитного рейтинга из мусорной зоны неизбежно повысит спрос на долговые бумаги эмитента. Здесь конечно логично снижать ставку, сбивая таким образом прирост спроса. Заодно удешевляя кредитование и уменьшая стимулы к укреплению нац.валюты.
Но давайте вспомнил вот о чем. Бизнесу (и экспортерам в частности) тяжело дышать не только от дороговизны кредитного ресурса и национальной валюты, а еще и от критично-слабого спроса на внутреннем рынке.
Вот чисто гипотетически.... Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы... Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать? Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС. Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.
А чем отдавать спросите Вы... Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга. И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире. Во-вторых своевременное исполнение обязательств заёмщиком вызывает повышение кредитного рейтинга и снова рост спроса на долговые бумаги. И, наконец, не следует забывать, что никто в современном мире не хочет, чтоб надежный заёмщик отдавал долги, все хотят только, чтоб он их наращивал.
В общем ключевая идея в том, что на нашей подводе мы никогда не доедем "за свои" до Брюсселя. Надо брать заемные и на них развиваться.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
somilitark писал(а): Мама дорогая,ветка превращается в сборище комиков,как говорил ДС,бури в стакане стали рассматривать под микроскопом и важно надувать щёки)))
Типа в Раде иначе?
Курс? Будут держать, возможно плюс минус, в зависимости от ситуации. Зеленский вчера, Гончарука - фактически Похвалил! Мол "Всё супер, но Решайте нерешенное с бюджетом, у Вас кредит доверия перед народом ещё есть" - приблизительно так. То есть, предпосылок к резкой девальвации или ревальвации - нет! Депозитчики будут спать спокойно, покупатели ОВГЗ будут покупать ОВГЗ, как и ожидалось(а других вариантов - нет).
Выборы в США? Ну, в США, реальная власть не у Президента, поэтому от смены президента в США, не должно что-то страшное произойти с долларом. У Америки - достаточно рычагов, я думаю. Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь.
Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.
P.S. [i]"Плёнки Гончарука" - поставили "остаточну крапку" в вопросах экономической политики Украины, в направлении развития страны.
Replay написав:Движение на мировых рынках - начнётся раньше, судя по S&P- уже на следующей неделе, притом плавно, надеюсь.
Вот это, Движение, возможно - повлияет и на курс гривна доллар, посмотрим.
Если нерезы действительно нерезы и их завод бабок не связан с той же землей, а чисто спекулятивно завели сюда, то выход их будет идти синхронно с падением СП500. Причем влияние их будет сильным - если в 2018 году летом сравнительно небольшая сумма вывода привела к росту курса на "большие" на тот момент 2 грн с 26 до 28, то сейчас эффект их гораздо больше. Это наши местные "нерезы" или резы могут ждать, а те ждать не будут.
И вообще могут гнать этот сп500 вплоть до 4000 тыс, пока "никто не верит" и ждет обвала (что типа когда биток был 8-10-12 тыс, и все ждали обвала, а он вырос до 20, но не для всех продавцов правда , так и здесь приблизительно). А вот 4000 тыс преодолеть без серьезной коррекции точно не смогут.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 18 січ, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
orest написав:При відкритті цього виду кредитування відсотки приблизно дорівнювали ОВДПшним, але з того часу ОВДП винагорода прочіла на 5-7%.
Я не знаю подробностей, но ставка не должна быть высокой, облигации, под которые берется кредит - хороший залог. Думаю, что проценты за пару дней - не слишком высокая плата. На спредах при переводах и обмене туда-сюда можно потерять больше. Несколько всплесков предложения по пятницам и понедельникам не обязательно связаны с ОВГЗ, да и случаются они реже, чем размещения. Мне их природа не понятна, но на рынке есть и другие участники.
Я уже, кажется, писал, что выкупленный в последнее время НБУ объем валюты больше, чем доля нерезов в ОВГЗ. Это говорит о том, что есть и другие источники изобилия валюты, а значит движение курса вниз можно считать естественным. Учитывая тактику интервенций НБУ, можно было в этой ситуации заводить сколь угодно много валюты. Это повлияло только на объем выкупа, но не на курс. Прошедшая неделя явно показала, что НБУ в курсе недостатков ревальвации Рассуждать о происхождении нерезидентов не хочу - в этом споре любое утверждение будет голословным.
Саме так, в 2019 ріс експорт, були періоди, коли від населення і з ЧР через каси банків надлишок готівкової пропозиції виходив на МБ. Та все ж, головний надлишок формувався від більшого продажу валюти експортерами через зміцнення грн. Адже грн витрати підприємств не зменшилися а навіть трохи виросли і для їх покриття експортерам, яким бракує продажу на внутрішньому ринку за грн, треба було продавати більше валюти. До рівня 24,5 особисто мені це було не комфортно (але терпимо), а от підхід до 23 уже вимагав напруг. І це при тому що відчутний імпорт і внутрішній продаж 60% від виробництва. Для інших ситуація могла бути ще гірша. Тому і стало гостро питання у влади для втримання і на фоні місцевих виборів, вернути курс до 24-25. Це зменшить надлишок валюти. А ще вплине тепла зима - підприємства зекономлять на обігріві, чи технологічних процесах, які вимагають певних температурних режимів. Це ще зменшить грн витрати. Надлишку не ОВДПшного може стати (і стане) менше. Головне, якщо таки ОВДП розміщатимуть і прватизацію запустять (а список підприємств, заборонених, уже сформували (правда більшість заборонена тільки на 50%+1 акція) і перешкод уже немає) то як виборцям до осені курс 24, хоча б, залишити... Все цікаво, є над чим поміркувати, але я вас покину. Треба до вечері готуватися, родина збирається. Усім смачної куті і з прийдешнім Хрещенням Господнім.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Справедливые - это какие ? С Долярчика налогов не брать, а с остальных 90% ?
Я очень Извиняюсь , что влез в Ваше общение . Хотел сам сначала написать , что это делирий , но Вы достаточно ясно , для" долярчика" неожиданно дали развернутый ответ.
Мої вітання. Якщо можна - теж долучусь. Пропозиції Долярчика та відповідь на них від pesikot - це практично дзеркальне відображення населення сучасної України та просте пояснення чому за Зе проголосували саме стільки людей. Якщо послухати Долярчика то такими темпами нам і до ідей комунізму недалеко. Бо при такому (долярчиковому) мислення Всі мають жити однаково. Відповідь одна і вона доволі проста. Перед Законом мають бути всі рівні і нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії. І тоді все про що пише Долярчик зникне само собою. Але ж ні, вони всі хочуть впливати на наслідки і ніхто не турбується як викорінити першоджерело цих проблем. Петро провалив все це. Зеленський навіть і не намагається щось зробити. І той і той мали чи мають все для змін. Будемо чекати далі...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
orest написав:Усім смачної куті і з прийдешнім Хрещенням Господнім.
Десерт вкусный,БЛАГОДарю.А Вы осознанно крещены,как Исус Йосифович? или взрослые так решили? Подозреваю,что Вы православный,а не католик или даже протестант,что уже модно в Венесуле становится ,раз такое пишете
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 18 січ, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь