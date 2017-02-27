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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3534353535363537

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 165
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
15%
24
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:53

  Вкладчик1234 написав:vovan_prm, есть один момент :)
Мы и так уже отдаём около 30% бюджета на возврат долгов. При том, что около 40% (если не ошибаюсь) плановых доходов бюджета состоят из новых долгов

О каком повышении рейтинга речь?


во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:vovan_prm, есть один момент :)
Мы и так уже отдаём около 30% бюджета на возврат долгов. При том, что около 40% (если не ошибаюсь) плановых доходов бюджета состоят из новых долгов

О каком повышении рейтинга речь?

Жити в борг не є проблема, якщо цей борг дешевий і приносить вам більше ніж ви витрачаєте на його обслуговування.
Якщо зможуть позичати в гривні під 6-7% і при тому ці гроші підуть у реальні інфраструктурні проекти, то не бачу обмежень чому б не позичати.
Але для цього потрібно обмежити вплив олігархів, завершити судову реформу та хоча б на половину знизити корупцію яка є при освоєнні цих коштів.
Все це як ви розумієте в найближчі кілька років нам не загрожує (можливо крім вартості запозичень в гривні в 6-7%).
Тому не має через що турбуватись :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:03

vovan_prm
рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.

Вот же!
ВВП - важный показатель для стран, чьи валюты имеют статус как "мировая валюта", ну и для налогообложения! Без учёта торгового баланса, ерунда всё это, ВВП для нашей страны.
ВНП - точнее отражает состояние экономики.

А ВВП? Вы можете "закрыть свою квартиру" и внутри ввести свои деньги, платить жене за борщ и брать с тёщи за "забитый в её комнате гвоздь"! У Вас будет "РОСТ ВВП", но холодильник - останется Пустым!
И не важно, сколько раз "тёща Вам заплатит за гвозди а Вы, жене за борщ"! ВВП будет расти, налоги будут собираться а жрать, будет нечего!

В этом и Проблема "усиления гривни для Украины"!
В "валютном эквиваленте" - мы больше платим друг-другу за "каждый забитый гвоздь", страна собирает "больше налогов в валютном эквиваленте", но Экспорт - падает!
Увеличивается Фискальное давление, петля на шее у тех, кто пытается не просто "гвоздь забить", но и продать гвоздь за пределы квартиры!

Это США может так делать, потому, что их "внутренняя валюта" - ходит вне их "квартиры"!

А для нас - это смертельно! Пропадает смысл - производить гвозди!
Проще их купить(за кредитные деньги) и забивать "тёще в стену"!
Вопрос времени, когда Кредиторы скажут: "Эй, это уже наша квартира!" :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:05

  vovan_prm написав:А чем отдавать спросите Вы...
Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.


С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:08

Replay Простите, мне нечего Вам ответить.
Помещаю Вас в игнор.
Странно что я этого раньше не сделал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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  #<1 ... 3534353535363537
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