Додано: Суб 18 січ, 2020 14:03

рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.

Вот же!ВВП - важный показатель для стран, чьи валюты имеют статус как "мировая валюта", ну и для налогообложения! Без учёта торгового баланса, ерунда всё это, ВВП для нашей страны.ВНП - точнее отражает состояние экономики.А ВВП? Вы можете "закрыть свою квартиру" и внутри ввести свои деньги, платить жене за борщ и брать с тёщи за "забитый в её комнате гвоздь"! У Вас будет "РОСТ ВВП", но холодильник - останется Пустым!И не важно, сколько раз "тёща Вам заплатит за гвозди а Вы, жене за борщ"! ВВП будет расти, налоги будут собираться а жрать, будет нечего!В "валютном эквиваленте" - мы больше платим друг-другу за "каждый забитый гвоздь", страна собирает "больше налогов в валютном эквиваленте", но Экспорт - падает!Увеличивается Фискальное давление, петля на шее у тех, кто пытается не просто "гвоздь забить", но и продать гвоздь за пределы квартиры!Это США может так делать, потому, что их "внутренняя валюта" - ходит вне их "квартиры"!А для нас - это смертельно! Пропадает смысл - производить гвозди!Проще их купить(за кредитные деньги) и забивать "тёще в стену"!Вопрос времени, когда Кредиторы скажут: "Эй, это уже наша квартира!"