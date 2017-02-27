во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:53
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запорожье
ОКНА
24.20-24.42
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:58
Жити в борг не є проблема, якщо цей борг дешевий і приносить вам більше ніж ви витрачаєте на його обслуговування.
Якщо зможуть позичати в гривні під 6-7% і при тому ці гроші підуть у реальні інфраструктурні проекти, то не бачу обмежень чому б не позичати.
Але для цього потрібно обмежити вплив олігархів, завершити судову реформу та хоча б на половину знизити корупцію яка є при освоєнні цих коштів.
Все це як ви розумієте в найближчі кілька років нам не загрожує (можливо крім вартості запозичень в гривні в 6-7%).
Тому не має через що турбуватись
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:03
vovan_prm
Вот же!
ВВП - важный показатель для стран, чьи валюты имеют статус как "мировая валюта", ну и для налогообложения! Без учёта торгового баланса, ерунда всё это, ВВП для нашей страны.
ВНП - точнее отражает состояние экономики.
А ВВП? Вы можете "закрыть свою квартиру" и внутри ввести свои деньги, платить жене за борщ и брать с тёщи за "забитый в её комнате гвоздь"! У Вас будет "РОСТ ВВП", но холодильник - останется Пустым!
И не важно, сколько раз "тёща Вам заплатит за гвозди а Вы, жене за борщ"! ВВП будет расти, налоги будут собираться а жрать, будет нечего!
В этом и Проблема "усиления гривни для Украины"!
В "валютном эквиваленте" - мы больше платим друг-другу за "каждый забитый гвоздь", страна собирает "больше налогов в валютном эквиваленте", но Экспорт - падает!
Увеличивается Фискальное давление, петля на шее у тех, кто пытается не просто "гвоздь забить", но и продать гвоздь за пределы квартиры!
Это США может так делать, потому, что их "внутренняя валюта" - ходит вне их "квартиры"!
А для нас - это смертельно! Пропадает смысл - производить гвозди!
Проще их купить(за кредитные деньги) и забивать "тёще в стену"!
Вопрос времени, когда Кредиторы скажут: "Эй, это уже наша квартира!"
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:05
С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:08
Replay Простите, мне нечего Вам ответить.
Помещаю Вас в игнор.
Странно что я этого раньше не сделал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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