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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35353536353735383539>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 166
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:53

  Вкладчик1234 написав:vovan_prm, есть один момент :)
Мы и так уже отдаём около 30% бюджета на возврат долгов. При том, что около 40% (если не ошибаюсь) плановых доходов бюджета состоят из новых долгов

О каком повышении рейтинга речь?


во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:vovan_prm, есть один момент :)
Мы и так уже отдаём около 30% бюджета на возврат долгов. При том, что около 40% (если не ошибаюсь) плановых доходов бюджета состоят из новых долгов

О каком повышении рейтинга речь?

Жити в борг не є проблема, якщо цей борг дешевий і приносить вам більше ніж ви витрачаєте на його обслуговування.
Якщо зможуть позичати в гривні під 6-7% і при тому ці гроші підуть у реальні інфраструктурні проекти, то не бачу обмежень чому б не позичати.
Але для цього потрібно обмежити вплив олігархів, завершити судову реформу та хоча б на половину знизити корупцію яка є при освоєнні цих коштів.
Все це як ви розумієте в найближчі кілька років нам не загрожує (можливо крім вартості запозичень в гривні в 6-7%).
Тому не має через що турбуватись :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:03

vovan_prm
рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.

Вот же!
ВВП - важный показатель для стран, чьи валюты имеют статус как "мировая валюта", ну и для налогообложения! Без учёта торгового баланса, ерунда всё это, ВВП для нашей страны.
ВНП - точнее отражает состояние экономики.

А ВВП? Вы можете "закрыть свою квартиру" и внутри ввести свои деньги, платить жене за борщ и брать с тёщи за "забитый в её комнате гвоздь"! У Вас будет "РОСТ ВВП", но холодильник - останется Пустым!
И не важно, сколько раз "тёща Вам заплатит за гвозди а Вы, жене за борщ"! ВВП будет расти, налоги будут собираться а жрать, будет нечего!

В этом и Проблема "усиления гривни для Украины"!
В "валютном эквиваленте" - мы больше платим друг-другу за "каждый забитый гвоздь", страна собирает "больше налогов в валютном эквиваленте", но Экспорт - падает!
Увеличивается Фискальное давление, петля на шее у тех, кто пытается не просто "гвоздь забить", но и продать гвоздь за пределы квартиры!

Это США может так делать, потому, что их "внутренняя валюта" - ходит вне их "квартиры"!

А для нас - это смертельно! Пропадает смысл - производить гвозди!
Проще их купить(за кредитные деньги) и забивать "тёще в стену"!
Вопрос времени, когда Кредиторы скажут: "Эй, это уже наша квартира!" :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:05

  vovan_prm написав:А чем отдавать спросите Вы...
Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.


С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:08

Replay Простите, мне нечего Вам ответить.
Помещаю Вас в игнор.
Странно что я этого раньше не сделал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:20

  freeze написав:
  vovan_prm написав:А чем отдавать спросите Вы...
Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.


С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.

Я сильно извиняюсь....
У меня сложилось впечатления, что в Ваши (в целом верные) логические цепочки закралась одна небольшая методологическая ошибка. Ошибка терминологии макро- и микро- уровней.
Это очень распространенное явление.
Дело в том, что одни и те же логические цепочки, аргументы и выводы могут быть абсолютно верными на микро- уровне. И абсолютно ложными на макро- уровне.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:29

  Replay написав: Всё, тему для себя - закрыл.

Надеюсь, Вы, как истинный джентельмен, непременно сдержите свое слово! :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:31

  vovan_prm написав:
  freeze написав:С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.

Я сильно извиняюсь....
У меня сложилось впечатления, что в Ваши (в целом верные) логические цепочки закралась одна небольшая методологическая ошибка. Ошибка терминологии макро- и микро- уровней.
Это очень распространенное явление.
Дело в том, что одни и те же логические цепочки, аргументы и выводы могут быть абсолютно верными на микро- уровне. И абсолютно ложными на макро- уровне.


У меня просто другое видение развития страны, не надо по нарастающей брать кредиты, да еще под трудные проценты, а надо обеспечить приток инвестиций путём максимального юридического, налогового и судебного благоприятствования этому процессу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:47

Декілька думок

  Replay написав:vovan_prm
рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга.

Вот же!
ВВП - важный показатель для стран, чьи валюты имеют статус как "мировая валюта", ну и для налогообложения! Без учёта торгового баланса, ерунда всё это, ВВП для нашей страны.
ВНП - точнее отражает состояние экономики.

А ВВП? Вы можете "закрыть свою квартиру" и внутри ввести свои деньги, платить жене за борщ и брать с тёщи за "забитый в её комнате гвоздь"! У Вас будет "РОСТ ВВП", но холодильник - останется Пустым!
И не важно, сколько раз "тёща Вам заплатит за гвозди а Вы, жене за борщ"! ВВП будет расти, налоги будут собираться а жрать, будет нечего!

В этом и Проблема "усиления гривни для Украины"!
В "валютном эквиваленте" - мы больше платим друг-другу за "каждый забитый гвоздь", страна собирает "больше налогов в валютном эквиваленте", но Экспорт - падает!
Увеличивается Фискальное давление, петля на шее у тех, кто пытается не просто "гвоздь забить", но и продать гвоздь за пределы квартиры!

Это США может так делать, потому, что их "внутренняя валюта" - ходит вне их "квартиры"!

А для нас - это смертельно! Пропадает смысл - производить гвозди!
Проще их купить(за кредитные деньги) и забивать "тёще в стену"!
Вопрос времени, когда Кредиторы скажут: "Эй, это уже наша квартира!" :D


Вітаюсь совсіма!

Хочу підтримати Replay :!:

Так, нас вчили здебільшого що треба робити з ВВП. Так, бо ми жили в закритій державі СРСР! Тому і ВНУТРІШНІЙ продукт!

Та ми вже не перше десятиріччя у відкритій економіці! Тому важливий НАЦІОНАЛЬНИЙ продукт!

Ну і по аналогії з "квартирою", може лепше дитину випроводити за поріг хати, щоб він заробляв валюту, а не бив байдики на дивані? І не починати миловаріння на продаж, чи вирощування грибів в подвалі, якшо немає до цього хисту, а тільки із-за потреби виживати. Кому потрібне таке, брудне в домашніх условіях, виробництво?

Он китайці відправили своїх пасинків по всьому світу десь чомусь цікавому навчитись, або вкрасти, та тягнути додому впроваджувати. І що вони мають на зараз? Загазовану, запоплюжену индустріальну державу.

Мені здається набагато лепшне відправляти ниших пасинків працювати та індустріалізувати іньші країни. Та треба так їх виховувати, щоб вони батьків не забували, та поверталися вік доживати на чистеньку незабруднену індустріальними катаклізмами рідну Україну.

Ще раз хочу наголосити, що ми вже давно пройшли епоху індустріалізації! Ми вже в постіндустріальний час живемо,та не в закритому суспільстві з його Внутрішнім Валовим Продуктом.

Ми відкриті, і треба намагатися сбільшувати Валовий Національний Продукт, та ще так, щоб не загажувати неньку, і щоб тут комфортно жилось пересічному УКРАЇНЦЮ :!:

Треба якісь нові теорії розробляти чи використовувати!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 18 січ, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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