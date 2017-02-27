Додано: Суб 18 січ, 2020 15:26

ЗЫ В той же статье приводятся выдержки из интервью Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности посла США в Украине. Я почему-то не встречал полного текста интервью в украинских СМИ. Только вырванные цитаты не более предложения. Кто-то очень тщательно цензурировал его слова и не хотел, чтобы их услышали украинцы.



Только пару вам цитат из его интервью:



О новой власти Украины



Они движутся в правильном направлении и движутся быстро. Говорят, что даже «слишком быстро», упрекая власти за «турборежим», но я не считаю правильным просить новую власть замедлить это движение. Вспомните, как недавно все критиковали Украину за недостаточную скорость реформ!

Украинская власть понимает риски. Они говорят нам: да, мы можем совершать ошибки из-за быстрого движения, но мы сможем их исправить.







… идут постоянные разговоры о вашем государстве, многие американцы именно сейчас узнали, где вообще находится Украина. Узнали, что Украина борется с Россией, что в ней новая молодая власть, которая стремится присоединить Украину к Европе. Это важно!

А теперь нужно объяснить американцам, что Украина — это растущая демократия и растущая экономика.

Надо, чтобы инвесторы поверили в Украину. Надеюсь, что первые признаки этого мы увидим уже весной, когда ваше правительство планирует провести приватизацию. Это будет тестом.

[i]Украина способна стать очень привлекательным для инвесторов местом. Но для значительного улучшения нужно, чтобы инвесторы доверяли вашей системе правосудия. Это требует времени, но вы идете по этому пути – такие действия как реформа прокуратуры является доказательством этого. Как вы знаете, тестирование в Генпрокуратуре отсеяло 55% прокуроров, которые там работали. Это — впечатляющий результат.

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