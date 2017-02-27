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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 166
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
18
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:49

  yarick26 написав:А почему бы не раздать долги таким образом?
Откупили валюты, переложили в гривну обязательства под 9-10% и погнали на 30ку экспорт развивать... чо плохого?))


Так не получится. Экспортные контракты долгосрочные, сходу погнать крупный экспорт не выйдет. Кроме того, если какую-то часть рынка профукали, то с большой вероятностью это место уже занято. Опять-таки, длительными контрактными отношениями. Влезть можно когда-то позже и с менее привлекательными ценами. Но наш экспорт и так часто демпинговал, иначе в ту же Европу влезть было сложно, и ниже опускаться по цене может оказаться некуда.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд. Чи Трамп, чи новий президент, та й заміна фрау рібентроп можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам


28 років сиділи і дивилися на цей безлад в Україні і корупцію, а зараз туди прийде нова людина (люди) і почнуть боротися з цим? А навіщо їм це? Вони теж насправді не такі всі янголятки як хочуть здаватися...., просто у них в порівнянні з нами "цивилізована" корупція в рамках меж, яка не несе шкоди більш забезпеченному в порівнянні з нами суспільству.
І якщо ситуація на ближньому сході буде мати продовження, а це скоріш за все таки буде, їм буде взагалі не до України та наших корупційних схем і офшорів.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 18 січ, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:58

  Мизантрóп написав:
  orest написав:Усім смачної куті і з прийдешнім Хрещенням Господнім.
Десерт вкусный,БЛАГОДарю.А Вы осознанно крещены,как Исус Йосифович? или взрослые так решили? :roll: Подозреваю,что Вы православный,а не католик или даже протестант,что уже модно в Венесуле становится :wink: ,раз такое пишете
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:lol:
І Вам всього найкращого. Ні, я - греко-католик, хрещений, як прйнято - немовлям, ну і як це відбувалося на початку 70-х - таємно в хаті. За вибір своїх батьків ні разу не пошкодував. Очевидно, що, як і любу сучасну трохи освічену людину, певні роздуми навідують, але дитячі спогади про Різдво-Великдень у нас в Карпатах і Прикарпатті не дають найменшого шансу відійти від звичаїв. Дата-питання інше і варте діалогу. Діти пройшли той самий шлях. Старша закінчила католицьку гімназію і вже в останньому класі стала на шлях глибоких агностичних роздумів, в чому їй не заважаю. Але й вона розуміє, що віра і церква-релігія це різні речі.
В ополонці на третє свято зимово-різдвяного циклу жодного разу в житті не був. Зовсім не приваблює цей дивний бородато-язичницький ритуал, який так вміло і інтенсивно хтось насадив в останні роки...
Тут такого ніколи раніше не було... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:59

  freeze написав:
  vovan_prm написав:
  freeze написав:С нашим бардаком это сделать на сегодня невозможно в принципе.
Теоретически всё правильно, но на практике в бизнесе всё получается гораздо сложнее. А экономика страны - это всё-таки огромный бизнес. Что правительство Гончарука способно понабирать много долгов, в смысле еще больше долгов, в этом я как раз не сомневаюсь, впрочем и абсолютно не сомневаюсь, что это правительство не способно обеспечить эффект мультипликатора.

Я сильно извиняюсь....
У меня сложилось впечатления, что в Ваши (в целом верные) логические цепочки закралась одна небольшая методологическая ошибка. Ошибка терминологии макро- и микро- уровней.
Это очень распространенное явление.
Дело в том, что одни и те же логические цепочки, аргументы и выводы могут быть абсолютно верными на микро- уровне. И абсолютно ложными на макро- уровне.


У меня просто другое видение развития страны, не надо по нарастающей брать кредиты, да еще под трудные проценты, а надо обеспечить приток инвестиций путём максимального юридического, налогового и судебного благоприятствования этому процессу.

У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции. :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:06

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Перегрев" к лету, и "жесткая посадка" к осени-зиме

Так ужо перегрев :D
Если до лета тянуть так у нас вообще все вскипятится и вспенится :mrgreen: Хотя наши умеют доводить все до крайних крайностей

Ну некоторые ещё мантрят на 20-23.
Я тоже не против закупить по таким ценам.
Вот 23 и ниже - это будет перегрев.
Потом будет жесткая посадка, как после 4.75, и 7.50


Навес уже создали : ... :mrgreen:
Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен.

скоро обрушится ...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:09

  AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.


Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?
Востаннє редагувалось freeze в Суб 18 січ, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Актуально как никогда:
"Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понятьего не мог
И земли отдавал в залог.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:14

Просматривая эмигрантскую прессу, был приятно удивлен - русско-еврейское сообщество столичного региона Америки и его главный печатный орган признали нашего Зелёного человеком 2019-го года. :!:
Что это значит? :roll:
Это значит очень многое - Хабад и хабадчики отныне с вами и будет вас всячески поддерживать. А это деньги. Много денег. Очень много денег. :idea:

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ — ЧЕЛОВЕК ГОДА 2019

После продолжительных споров и дискуссий редакция газеты «Каскад» большинством голосов провозгласила человеком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского.
Чтобы о нем ни говорили, его избрание действительно стало сенсацией ушедшего года. Тогда за него проголосовало 73% украинских избирателей. Впрочем, и дальше мир с придыханием следил за новым украинским лидером. Его разговор с президентом США Дональдом Трампом привёл к началу процедуры импичмента американского президента. Не менее интересны его попытки борьбы с коррупцией внутри страны и попытки дипломатическим путем заставить Россию считаться с требованиями Украины. Он один из первых на постсоветском пространстве провозгласил, что интересы граждан страны важнее, чем интересы страны.
.............

Я не украинец ни с какой стороны. Никто из моих предков не жил в Украине. Я не читаю Жадана или слушаю Марув и даже не знаю о чем идет речь. Не зачитываюсь ни Тарасом Шевченко, ни Лесей Украинкой, а к Богдану Хмельницкому известному антиеврейскими погромами и дружбой с Москвой отношусь резко отрицательно. Почему тогда я с симпатией отношусь ко всему, что сейчас происходит в Украине? Может благодаря Владимиру Зеленскому?
https://kackad.press/2020/01/09/владимир-зеленский-человек-года-2019/

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:18

  proftpd66 написав:
  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин
І відразу ж стерелізував цю гривню ОВДП



под 2%? или под 6%?

дырка в бюджете 70-90млрд. они должны их напечатать и выдать все? Тоже самое что с вертолета высыпать

есть теория что иногда так и надо делать - "разбрасывать деньги с вертолета " ! что бы стимулировать покупательский спрос который в свою очередь стимулирует производство и улучшит экономику
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%D0%BD
прозвище Вертолёт Бен (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией. Сравнение инфляции с вертолётом, разбрасывающим деньги с неба, принадлежит Милтону Фридману[4].
но у нас цены то не падают :| и спрос у нас в основном на импорт :|
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:26

ЗЫ В той же статье приводятся выдержки из интервью Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности посла США в Украине. Я почему-то не встречал полного текста интервью в украинских СМИ. Только вырванные цитаты не более предложения. Кто-то очень тщательно цензурировал его слова и не хотел, чтобы их услышали украинцы.

Только пару вам цитат из его интервью:

О новой власти Украины

Они движутся в правильном направлении и движутся быстро. Говорят, что даже «слишком быстро», упрекая власти за «турборежим», но я не считаю правильным просить новую власть замедлить это движение. Вспомните, как недавно все критиковали Украину за недостаточную скорость реформ!
Украинская власть понимает риски. Они говорят нам: да, мы можем совершать ошибки из-за быстрого движения, но мы сможем их исправить.



… идут постоянные разговоры о вашем государстве, многие американцы именно сейчас узнали, где вообще находится Украина. Узнали, что Украина борется с Россией, что в ней новая молодая власть, которая стремится присоединить Украину к Европе. Это важно!
А теперь нужно объяснить американцам, что Украина — это растущая демократия и растущая экономика.
Надо, чтобы инвесторы поверили в Украину. Надеюсь, что первые признаки этого мы увидим уже весной, когда ваше правительство планирует провести приватизацию. Это будет тестом.
[i]Украина способна стать очень привлекательным для инвесторов местом. Но для значительного улучшения нужно, чтобы инвесторы доверяли вашей системе правосудия. Это требует времени, но вы идете по этому пути – такие действия как реформа прокуратуры является доказательством этого. Как вы знаете, тестирование в Генпрокуратуре отсеяло 55% прокуроров, которые там работали. Это — впечатляющий результат.
[/i]
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