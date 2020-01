Додано: Суб 18 січ, 2020 15:58

vovan_prm написав: Не возьмусь прогнозировать курс доллара. Однако имею сказать мысль не дающую мне покоя.



Вот смотрите....

Выход кредитного рейтинга из мусорной зоны неизбежно повысит спрос на долговые бумаги эмитента. Здесь конечно логично снижать ставку, сбивая таким образом прирост спроса. Заодно удешевляя кредитование и уменьшая стимулы к укреплению нац.валюты.



Но давайте вспомнил вот о чем.

Бизнесу (и экспортерам в частности) тяжело дышать не только от дороговизны кредитного ресурса и национальной валюты, а еще и от критично-слабого спроса на внутреннем рынке.



Вот чисто гипотетически....

Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы...

Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать?

Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС.

Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.



А чем отдавать спросите Вы...

Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга. И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире.

Во-вторых своевременное исполнение обязательств заёмщиком вызывает повышение кредитного рейтинга и снова рост спроса на долговые бумаги.

И, наконец, не следует забывать, что никто в современном мире не хочет, чтоб надежный заёмщик отдавал долги, все хотят только, чтоб он их наращивал.



дуже дороге задоволення,

під інфраструктурні проекти можна брати під 2% 3% в ЄС, МВФ, Китая, Японії...

до речі, що там з метро на Трою та очистними в Бортничах, ніби ж давали кредити, і ?



і ще не забувай про варанти Яреськи, які роблять безглуздим ріст більше 4% реального ВВП,

тобто що ти пишеш, тре робити в роки кризи/депресії/стагнації, щоб пожвавити економіку та збільшити зайнятість.. і це працювало так собі, при Рузвельті, так зване Кейнсіанство потім його назвали. дуже дороге задоволення,під інфраструктурні проекти можна брати під 2% 3% в ЄС, МВФ, Китая, Японії...до речі, що там з метро на Трою та очистними в Бортничах, ніби ж давали кредити, і ?і ще не забувай про варанти Яреськи, які роблять безглуздим ріст більше 4% реального ВВП,тобто що ти пишеш, тре робити в роки кризи/депресії/стагнації, щоб пожвавити економіку та збільшити зайнятість.. і це працювало так собі, при Рузвельті, так зване Кейнсіанство потім його назвали.

