Realist написав:Мої вітання. Якщо можна - теж долучусь. Пропозиції Долярчика та відповідь на них від pesikot - це практично дзеркальне відображення населення сучасної України та просте пояснення чому за Зе проголосували саме стільки людей. Якщо послухати Долярчика то такими темпами нам і до ідей комунізму недалеко. Бо при такому (долярчиковому) мислення Всі мають жити однаково. Відповідь одна і вона доволі проста. Перед Законом мають бути всі рівні і нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої дії. І тоді все про що пише Долярчик зникне само собою. Але ж ні, вони всі хочуть впливати на наслідки і ніхто не турбується як викорінити першоджерело цих проблем. Петро провалив все це. Зеленський навіть і не намагається щось зробити. І той і той мали чи мають все для змін. Будемо чекати далі...
Ну и как олигархи и чиновники на это добровольно согласятся и дадут добро настоящим реформам ?
AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.
Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?
Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду???? Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать: - Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы. А еще наш внутренний рынок потенциально может купить 30% твоей продукции и он этот рынок растет год к году.
А так, при сегодняшнем состоянии дел, рассчитывать на прямые иностранные инвестиции слишком оптимистично. Чтоб не сказать - глупо.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Не возьмусь прогнозировать курс доллара. Однако имею сказать мысль не дающую мне покоя.
Вот смотрите.... Выход кредитного рейтинга из мусорной зоны неизбежно повысит спрос на долговые бумаги эмитента. Здесь конечно логично снижать ставку, сбивая таким образом прирост спроса. Заодно удешевляя кредитование и уменьшая стимулы к укреплению нац.валюты.
Но давайте вспомнил вот о чем. Бизнесу (и экспортерам в частности) тяжело дышать не только от дороговизны кредитного ресурса и национальной валюты, а еще и от критично-слабого спроса на внутреннем рынке.
Вот чисто гипотетически.... Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы... Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать? Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС. Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.
А чем отдавать спросите Вы... Ну во-первых мультипликатор сделает свое дело, и каждый залитый государством в экономику доллар сделает несколько оборотов, а это рост базы налогообложения и рост ВВП опережающими темпами к росту гос.долга. И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире. Во-вторых своевременное исполнение обязательств заёмщиком вызывает повышение кредитного рейтинга и снова рост спроса на долговые бумаги. И, наконец, не следует забывать, что никто в современном мире не хочет, чтоб надежный заёмщик отдавал долги, все хотят только, чтоб он их наращивал.
В общем ключевая идея в том, что на нашей подводе мы никогда не доедем "за свои" до Брюсселя. Надо брать заемные и на них развиваться.
дуже дороге задоволення, під інфраструктурні проекти можна брати під 2% 3% в ЄС, МВФ, Китая, Японії... до речі, що там з метро на Трою та очистними в Бортничах, ніби ж давали кредити, і ?
і ще не забувай про варанти Яреськи, які роблять безглуздим ріст більше 4% реального ВВП, тобто що ти пишеш, тре робити в роки кризи/депресії/стагнації, щоб пожвавити економіку та збільшити зайнятість.. і це працювало так собі, при Рузвельті, так зване Кейнсіанство потім його назвали.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
AlexxK написав:У меня сложилось впечатление, что vovan_prm как раз и имел в виду инвестиции.
Брать 1,4 млрд евро под проценты и вкладывать в развитие производства или привлечь инвестора Шкода с инвестицией в 1,4 млрд евро это одно и тоже ? Вы уверены в этом?
Разовью Вашу мысль: Брать у Всемирного банка 1,4 млрд евро под низкие проценты и инфраструктурные обязательства и вкладывать в развитие производства или прокладку дорог… и далее по тексту. Наверное, это хоть и разные виды, но все же инвестиций? Не? Что, естественно, не отменяет необходимости в заходе в Украину с инвестиционным капиталом Шкод и Масков.
AlexxK написав:Брать у Всемирного банка 1,4 млрд евро под низкие проценты и инфраструктурные обязательства и вкладывать в развитие производства или прокладку дорог… и далее по тексту. Наверное, это хоть и разные виды, но все же инвестиций? Не?
А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты ))) Кроме того я не уверен в нашем госменеджменте из кабмина, что он эффективно использует взятые в долг деньги, а вот в менеджменте инвестора, который рискует своими деньгами, уверенности побольше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vovan_prm написав:Ок. Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду????
Это надо спрашивать у Шкоды, почему они выбрали между Украиной и по-моему Румынией в пользу строительства в Румынии. Речь была в том, что Шкода просила налоговые льготы, Украина завязла в консультациях, а Румыния быстро решила вопрос.
"Ще в 2017 році Україну відвідав голова Skoda Auto, за результатами зустрічі якого з главою українського уряду був сформований ряд побажань до української влади в контексті розгляду України як зовнішнього виробничого майданчика для Skoda з урахуванням зручної логістики, угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, наявності підготовлених трудових ресурсів і більш низької вартості робочої сили (майже вдвічі) в порівнянні з європейськими країнами", - нагадали в компанії.
Однак, додають в "Єврокарі", за цей час Україною так і не були запропоновані умови, які залучили б потенційного інвестора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Vadim V написав:Ну и как олигархи и чиновники на это добровольно согласятся и дадут добро настоящим реформам ?
Вихід тільки один. Модернізувати або створити нові інституції чи інститути ("інституція" (звичай, заведенийпорядок) та "інсти-тут" (порядок, закріплений у формі закону або установи)) Приклад - децентралізація. Якої ще кілька років тому не було. Ви можете наочно побачити яке благо для невеликих містечок вона принесла. Але зараз за неї взявся Зе, тому ще рано казати про перемогу. Якщо все правильно створити, то зворотного механізму не буде і всі будуть вимушені підлаштовуватись та грати по новим правилам. Так процес створення буде важким, але це єдиний шлях. Інших не має.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Мы не давно обсуждали тему наличных долларов в Украине, я отвлекся и не раскрыл её полностью... Помните, 4% всех наличных долларов в Украине? В основном в сотенных купюрах? Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать. Например, в случае дальнейшего развития ситуации с т.н. "супер долларами"? Поясню для тех, кто не в теме. По миру по оценкам ФРС сейчас ходит порядка $500 млрд. искуснейшим образом подделанных фальшивых соток. Из назвали супер долларами. Агенты ФРС находят их по всему миру. Есть ряд вопросов: 1. Они практически не отличаются от настоящих. 2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС. 3. При изготовлении фальшивок были раскрыты и использованы супер секреты ФРС так, что стало очень подозрительно, а не раскрыла ли кому-то эти секреты ФРС сама? А может она сама и печатает эти супер доллары? Для чего? А для того, чтобы потом признать их фальшивыми, забрать их у вас, аннулировать, наказать вас и утилизировать их? А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые? Какие будут наши действия в данной ситуации? Кстати, у кого сколько соток на руках и под матрасами? Есть угроза, того держите супер доллары вместо настоящих и останетесь ни с чем?
Libo написав:Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать. 2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС. А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые? Какие будут наши действия в данной ситуации?
Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?.. Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.
Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання. Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею. Наведу сьогоднішній приклад. Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат. Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний. Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій. Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває". І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію". І так по колу...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!