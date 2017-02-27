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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:41
Realist написав:
Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Тоже не беру дорогие продукты, по которым навязывают цены.
Закупаюсь при соответствующих случаях. Например, Ашан продавал дорадо по 120 грн, а другие хотят 180 грн. Также и с сырами, отечественный сыр по цене среднего импортного, кому он нужен.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:41
sergey_sryvkin написав: Libo написав:
Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые?
Какие будут наши действия в данной ситуации?
Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?..
Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.
крах долара (с) хтбтгаф
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:44
Извините, что не оффтоп субботний
Кто уже нашел, где на новом сайте Нацбанка файл VOLUE.XLS, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Хожу по этому творению, вспоминается бессмертное "Кто так строит?! Ну кто так строит?!"
Зачем было ломать старый отличный сайт? Вредители, бл...
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:58
sergey_sryvkin написав: Libo написав:
Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые?
Какие будут наши действия в данной ситуации?
Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?..
Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.
Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается. Все банки мира обязаны обзавестись новейшими детекторами валют, которые произведены по заказу ФРС и способны распознавать супер доллары. Старые настоящие сотки меняются на новые. Супер доллары изымаются без компенсации как и прочие фальшивки.
Ваши действия?
Если из ваших $100 тыщ под матрасом настоящих соток всего 17 штук?
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Libo
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:03
холява написав:
Огромный плюс и Благодарность МОДЕРАТОРАМ !
(за баню некоторым )
Сегодня день пройдет без скандалов и "тяжелых "умственных заключений .
жаль, что баня не в геометрической прогрессии.
может есть куда заплатить за такой вариант?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:06
Libo написав: sergey_sryvkin написав: Libo написав:
Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые?
Какие будут наши действия в данной ситуации?
Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?..
Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.
Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается. Все банки мира обязаны обзавестись новейшими детекторами валют, которые произведены по заказу ФРС и способны распознавать супер доллары. Старые настоящие сотки меняются на новые. Супер доллары изымаются без компенсации как и прочие фальшивки.
Ваши действия?
Если из ваших $100 тыщ под матрасом настоящих соток всего 17 штук?
Реформа Павлова (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09
Libo написав:
Даю вводную.
прапор, какой практический смысл срача, что ты пытаешься тут начать?
здесь малолеток почти нет, явных идиотов (не считая приймачка, конечно) тоже.
точно так же можно обсуждать обнуление счетов в ЦБ всех физиков/юриков - нерезидентов США, без компенсации и без предупреждения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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