Додано: Суб 18 січ, 2020 17:46

AlexxK



Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но



Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.



Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.