vovan_prm написав: Realist написав: Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання.

Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.

Наведу сьогоднішній приклад.

Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат.

Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.

Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.

Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває".

І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію".

Одной из причин временного лага между снижением доллара и снижением цен на импорт является следующее.

Находясь в условиях перманентного кризиса, девальвации, жесткой конкуренции и прочих неприяных вещей, сетевой ритейл местами сузил маржу до минимально допустимой, а иногда и вовсе торгует в убыток.

Нынешнее снижение закупочных цен (обусловленное удешевлением валюты) многие ритейлеры используют для выравнивания маржи до условно "нормальной", а местами и условно "повышенной" в отдельных сегментах. Дабы компенсировать потери в узко-маржинальных сегментах, а возможно где-то и потери предыдущих периодов. (не уверен что последнее удается).

Со временем расширение маржи привлечет в эти сегменты новых игроков, готовых работать с меньшей рентабельностью. А так же подтолкнет некоторых конкурентов снизить цены для увеличения своей доли на рынке.

Таким образом со временем рынок самосбалансируется.



так рітейл веде одну бухгалтерію в грн, а іншу в доларах.

коли він плаче про збитки, що мається на увазі, бухгалтерія у якій валюті?

