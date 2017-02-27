RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35393540354135423543>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:29

  Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання.
Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Наведу сьогоднішній приклад.
Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат.
Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.
Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.
Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває".
І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію".
І так по колу...

Одной из причин временного лага между снижением доллара и снижением цен на импорт является следующее.
Находясь в условиях перманентного кризиса, девальвации, жесткой конкуренции и прочих неприяных вещей, сетевой ритейл местами сузил маржу до минимально допустимой, а иногда и вовсе торгует в убыток.
Нынешнее снижение закупочных цен (обусловленное удешевлением валюты) многие ритейлеры используют для выравнивания маржи до условно "нормальной", а местами и условно "повышенной" в отдельных сегментах. Дабы компенсировать потери в узко-маржинальных сегментах, а возможно где-то и потери предыдущих периодов. (не уверен что последнее удается).
Со временем расширение маржи привлечет в эти сегменты новых игроков, готовых работать с меньшей рентабельностью. А так же подтолкнет некоторых конкурентов снизить цены для увеличения своей доли на рынке.
Таким образом со временем рынок самосбалансируется.

А решение "голосовать гривней" - самое верное в условиях рыночной экономики.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 09.09.14
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30

  freeze написав:
  AlexxK написав:Брать у Всемирного банка 1,4 млрд евро под низкие проценты и инфраструктурные обязательства и вкладывать в развитие производства или прокладку дорог… и далее по тексту.
Наверное, это хоть и разные виды, но все же инвестиций? Не?


А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты )))


Навскидку
В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл.
Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года.
Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

Украина в 2019 году стала для ЕБРР первой страной по количеству реализуемых проектов и второй по объему инвестиций.
Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый частный и государственный проект в Украине, сказано в сообщении ЕБРР.
«680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к „зеленой“ категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР», — отметили в банке.
«Новые инвестиции включали в себя поддержку крупных и значительных проектов в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики. Поддержка малых и средних предприятий также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине», — сообщили в ЕБРР.
В частности, в 2019 году ЕБРР предоставил малому и среднему бизнесу прямое финансирование в размере почти 23 млн евро (в рамках программы EU4Business), также почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСБ.
ЕБРР также упомянул 149 млн евро инвестиций в украинские сети электропередач и кредиты для агробизнеса (компаний Луи Дрейфус Коммодитиз, Кернел и Нива), участие в выпусках облигаций Нафтогаза и Укрзализныци.
Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.
  freeze написав:Кроме того я не уверен в нашем госменеджменте из кабмина, что он эффективно использует взятые в долг деньги, а вот в менеджменте инвестора, который рискует своими деньгами, уверенности побольше.

С этим согласен. Но, как говорится, «за неимением гербовой пишем на простой». :D
AlexxK
 
Повідомлень: 154
З нами з: 23.07.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:42

  AlexxK написав:Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.

Это очень хорошо и правильно привлекать донорские дешевые ресурсы.
Только это капля в море.
Я специально оставил эту часть цитаты.
Хорошо, что есть соглашение на 340км. Но у нас, на минуточку, несколько десятков тысяч километров убитых наглухо дорог. И примерно столько же сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
За что их ремонтировать?
А неплохо бы еще и новые построить.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 09.09.14
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Мы не давно обсуждали тему наличных долларов в Украине, я отвлекся и не раскрыл её полностью...
Помните, 4% всех наличных долларов в Украине? В основном в сотенных купюрах?
Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
Например, в случае дальнейшего развития ситуации с т.н. "супер долларами"?
Поясню для тех, кто не в теме.
По миру по оценкам ФРС сейчас ходит порядка $500 млрд. :!: искуснейшим образом подделанных фальшивых соток. Из назвали супер долларами. Агенты ФРС находят их по всему миру.
Есть ряд вопросов:
1. Они практически не отличаются от настоящих.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
3. При изготовлении фальшивок были раскрыты и использованы супер секреты ФРС так, что стало очень подозрительно, а не раскрыла ли кому-то эти секреты ФРС сама? А может она сама и печатает эти супер доллары? Для ч

США за счет веры в USD и построила свою Империю и вырвалась в первенство в Мире.
Никому не выгодно вот так просто подрывать доверие, и терять свою кормушку.
Если что и есть по фальшу, их поймают и накажут. И вообще этот сторис булщит. Извиняюсь конечно за мой Французкий.
vladus17
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:46

AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14825
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3888 раз.
Подякували: 5873 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:01

  vovan_prm написав:
  AlexxK написав:Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.

Это очень хорошо и правильно привлекать донорские дешевые ресурсы.
Только это капля в море.
Я специально оставил эту часть цитаты.
Хорошо, что есть соглашение на 340км. Но у нас, на минуточку, несколько десятков тысяч километров убитых наглухо дорог. И примерно столько же сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
За что их ремонтировать?
А неплохо бы еще и новые построить.

Что же Вы мне-то оппонируете? :D
Я, между прочим, за Вас впрягся! :D
"Делай добро и бросай его в воду!"(с)
А если серьезно, речь шла о том, что коллега freeze посчитал кредиты от ВБ, ЕБРР и ЕИБ не инвестициями, а обычными кредитами, наряду с финансовыми вливаниями спекулянтов в ОВДП и т.п.
Я то обеими руками "за":
за ремонт существующих коммуникаций, за строительство новых по всей стране. И все за счет "донорских дешевых ресурсов".
Только кто ж меня спрашивает? :D
AlexxK
 
Повідомлень: 154
З нами з: 23.07.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:03

Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10256
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:05

  vovan_prm написав:
  Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання.
Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Наведу сьогоднішній приклад.
Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат.
Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.
Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.
Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває".
І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію".
І так по колу...

Одной из причин временного лага между снижением доллара и снижением цен на импорт является следующее.
Находясь в условиях перманентного кризиса, девальвации, жесткой конкуренции и прочих неприяных вещей, сетевой ритейл местами сузил маржу до минимально допустимой, а иногда и вовсе торгует в убыток.
Нынешнее снижение закупочных цен (обусловленное удешевлением валюты) многие ритейлеры используют для выравнивания маржи до условно "нормальной", а местами и условно "повышенной" в отдельных сегментах. Дабы компенсировать потери в узко-маржинальных сегментах, а возможно где-то и потери предыдущих периодов. (не уверен что последнее удается).
Со временем расширение маржи привлечет в эти сегменты новых игроков, готовых работать с меньшей рентабельностью. А так же подтолкнет некоторых конкурентов снизить цены для увеличения своей доли на рынке.
Таким образом со временем рынок самосбалансируется.

А решение "голосовать гривней" - самое верное в условиях рыночной экономики.

так рітейл веде одну бухгалтерію в грн, а іншу в доларах.
коли він плаче про збитки, що мається на увазі, бухгалтерія у якій валюті?
чи там хочуть мати прибуток одночасно в обидвох ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:07

  Petro2004 написав:
  yuri_m написав:
  fin написав:Ну все же знают, что в прошлом году Украина получила рекордное количество валюты из разных источников:овдп, заробитчане и так далее.

Только такое же рекордное количество валюты ушло и уйдет на выплату долгов и на оплату импорта. И на покрытие дефицита бюджета... И заодно учтите, что как зашла в ОВГЗ валюта, так её потом и возвращать придется. Еще и с процентами! Короче шило на мыло сменяли...


Не зовсім так. Як зайшли в ОВГЗ, то виходити будуть по зовсім іншому курсу! А може й не будуть виходити у валюту. На бумагу куплять землю та ще приватизаційних об'єктів, які фонд держмайна ніяк не може продати.

чому не може продати?
не звернули уваги хіба що тепер Нафтогаз можна продати?
https://ua-energy.org/uk/posts/uriad-rozhliadaie-chastkovu-pryvatyzatsiiu-naftohazu
mephala
 
Повідомлень: 6326
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:07

vladus17
Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)

Стопроцентов!
Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?
Зачем замораживать средства???
:shock:
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35393540354135423543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1655, 1656, 1657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16564 2047255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 12:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498034
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.