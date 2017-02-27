Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання. Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею. Наведу сьогоднішній приклад. Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат. Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний. Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій. Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває". І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію". І так по колу...
Одной из причин временного лага между снижением доллара и снижением цен на импорт является следующее. Находясь в условиях перманентного кризиса, девальвации, жесткой конкуренции и прочих неприяных вещей, сетевой ритейл местами сузил маржу до минимально допустимой, а иногда и вовсе торгует в убыток. Нынешнее снижение закупочных цен (обусловленное удешевлением валюты) многие ритейлеры используют для выравнивания маржи до условно "нормальной", а местами и условно "повышенной" в отдельных сегментах. Дабы компенсировать потери в узко-маржинальных сегментах, а возможно где-то и потери предыдущих периодов. (не уверен что последнее удается). Со временем расширение маржи привлечет в эти сегменты новых игроков, готовых работать с меньшей рентабельностью. А так же подтолкнет некоторых конкурентов снизить цены для увеличения своей доли на рынке. Таким образом со временем рынок самосбалансируется.
А решение "голосовать гривней" - самое верное в условиях рыночной экономики.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
AlexxK написав:Брать у Всемирного банка 1,4 млрд евро под низкие проценты и инфраструктурные обязательства и вкладывать в развитие производства или прокладку дорог… и далее по тексту. Наверное, это хоть и разные виды, но все же инвестиций? Не?
А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты )))
Навскидку В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл. Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года. Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.
Украина в 2019 году стала для ЕБРР первой страной по количеству реализуемых проектов и второй по объему инвестиций. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый частный и государственный проект в Украине, сказано в сообщении ЕБРР. «680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к „зеленой“ категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР», — отметили в банке. «Новые инвестиции включали в себя поддержку крупных и значительных проектов в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики. Поддержка малых и средних предприятий также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине», — сообщили в ЕБРР. В частности, в 2019 году ЕБРР предоставил малому и среднему бизнесу прямое финансирование в размере почти 23 млн евро (в рамках программы EU4Business), также почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСБ. ЕБРР также упомянул 149 млн евро инвестиций в украинские сети электропередач и кредиты для агробизнеса (компаний Луи Дрейфус Коммодитиз, Кернел и Нива), участие в выпусках облигаций Нафтогаза и Укрзализныци. Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.
freeze написав:Кроме того я не уверен в нашем госменеджменте из кабмина, что он эффективно использует взятые в долг деньги, а вот в менеджменте инвестора, который рискует своими деньгами, уверенности побольше.
С этим согласен. Но, как говорится, «за неимением гербовой пишем на простой».
AlexxK написав:Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.
Это очень хорошо и правильно привлекать донорские дешевые ресурсы. Только это капля в море. Я специально оставил эту часть цитаты. Хорошо, что есть соглашение на 340км. Но у нас, на минуточку, несколько десятков тысяч километров убитых наглухо дорог. И примерно столько же сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. За что их ремонтировать? А неплохо бы еще и новые построить.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Libo написав:Мы не давно обсуждали тему наличных долларов в Украине, я отвлекся и не раскрыл её полностью... Помните, 4% всех наличных долларов в Украине? В основном в сотенных купюрах? Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать. Например, в случае дальнейшего развития ситуации с т.н. "супер долларами"? Поясню для тех, кто не в теме. По миру по оценкам ФРС сейчас ходит порядка $500 млрд. искуснейшим образом подделанных фальшивых соток. Из назвали супер долларами. Агенты ФРС находят их по всему миру. Есть ряд вопросов: 1. Они практически не отличаются от настоящих. 2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС. 3. При изготовлении фальшивок были раскрыты и использованы супер секреты ФРС так, что стало очень подозрительно, а не раскрыла ли кому-то эти секреты ФРС сама? А может она сама и печатает эти супер доллары? Для ч
США за счет веры в USD и построила свою Империю и вырвалась в первенство в Мире. Никому не выгодно вот так просто подрывать доверие, и терять свою кормушку. Если что и есть по фальшу, их поймают и накажут. И вообще этот сторис булщит. Извиняюсь конечно за мой Французкий.
Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но
Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.
Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
AlexxK написав:Ранее сообщалось, что Кабмин подписал соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 км дорог в пяти областях Украины.
Это очень хорошо и правильно привлекать донорские дешевые ресурсы. Только это капля в море. Я специально оставил эту часть цитаты. Хорошо, что есть соглашение на 340км. Но у нас, на минуточку, несколько десятков тысяч километров убитых наглухо дорог. И примерно столько же сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. За что их ремонтировать? А неплохо бы еще и новые построить.
Что же Вы мне-то оппонируете? Я, между прочим, за Вас впрягся! "Делай добро и бросай его в воду!"(с) А если серьезно, речь шла о том, что коллега freeze посчитал кредиты от ВБ, ЕБРР и ЕИБ не инвестициями, а обычными кредитами, наряду с финансовыми вливаниями спекулянтов в ОВДП и т.п. Я то обеими руками "за": за ремонт существующих коммуникаций, за строительство новых по всей стране. И все за счет "донорских дешевых ресурсов". Только кто ж меня спрашивает?
Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання. Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею. Наведу сьогоднішній приклад. Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат. Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний. Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій. Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває". І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію". І так по колу...
Одной из причин временного лага между снижением доллара и снижением цен на импорт является следующее. Находясь в условиях перманентного кризиса, девальвации, жесткой конкуренции и прочих неприяных вещей, сетевой ритейл местами сузил маржу до минимально допустимой, а иногда и вовсе торгует в убыток. Нынешнее снижение закупочных цен (обусловленное удешевлением валюты) многие ритейлеры используют для выравнивания маржи до условно "нормальной", а местами и условно "повышенной" в отдельных сегментах. Дабы компенсировать потери в узко-маржинальных сегментах, а возможно где-то и потери предыдущих периодов. (не уверен что последнее удается). Со временем расширение маржи привлечет в эти сегменты новых игроков, готовых работать с меньшей рентабельностью. А так же подтолкнет некоторых конкурентов снизить цены для увеличения своей доли на рынке. Таким образом со временем рынок самосбалансируется.
А решение "голосовать гривней" - самое верное в условиях рыночной экономики.
так рітейл веде одну бухгалтерію в грн, а іншу в доларах. коли він плаче про збитки, що мається на увазі, бухгалтерія у якій валюті? чи там хочуть мати прибуток одночасно в обидвох ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
fin написав:Ну все же знают, что в прошлом году Украина получила рекордное количество валюты из разных источников:овдп, заробитчане и так далее.
Только такое же рекордное количество валюты ушло и уйдет на выплату долгов и на оплату импорта. И на покрытие дефицита бюджета... И заодно учтите, что как зашла в ОВГЗ валюта, так её потом и возвращать придется. Еще и с процентами! Короче шило на мыло сменяли...
Не зовсім так. Як зайшли в ОВГЗ, то виходити будуть по зовсім іншому курсу! А може й не будуть виходити у валюту. На бумагу куплять землю та ще приватизаційних об'єктів, які фонд держмайна ніяк не може продати.