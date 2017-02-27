Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16

AlexxK написав: freeze написав: А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты ))) А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты )))



Навскидку

В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл.

Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года.

Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

НавскидкуВ Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл.Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года.Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

Докладываю.Проценты Всемирного банка практически такие же, как и МВФ. Выгодно!Каждая страна - участница ВБ, имеет свой exposure limit, т.е. предельный уровень кредитования. Это секретная информация, но по нашим разведданным для Украины он до недавнего времени составлял порядка $5 млрд. Недавно уставной капитал Мирового банка был увеличен и лимит всем странам, в т.ч. и Украине, был снова поднят. Корме того, у Украины в банке особое положение - если она и выберет свой лимит, то ей все равно дадут неограниченно, т.к. за нас перед ВБ подписывается European Investment Bank.Т.е. ресурс там для нас неограничен.Клондайк.Но!Реализация проектов ВБ у нас 10-20%. Остальное лежит.Почему?А потому что (1) бюрократия и (2) стырить на проектах ВБ практически невозможно, все проекты реализует банк по своим правилам procurement.В прошлом году ВБ не израсходовал порядка $20 млрд. Они остались лежать в банке, за что масоны непременно накажут президента Малпаса. Строгий выговор с занесением в учетную карточку. Если бы мы подсуетились и попросили бы его на наши несчастные дороги, он бы с радостью нам отстегнул из этих $20 млрд.Всё это может показаться полным абсурдом, но дела обстоят именно так!