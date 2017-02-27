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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3540354135423543>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:10

  freeze написав:AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

знову По в штани наклав?
Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:10

  freeze написав:AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

Вы спросили - я ответил. :D
Речь изначально шла о сбыче мечт одного нашего коллеги - много денег под маленькие проценты, мультипликатор и все такое. Дискуссия была полезной, на мой взгляд.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16

  AlexxK написав:
  freeze написав:А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты )))


Навскидку
В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл.
Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года.
Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.


Докладываю.
Проценты Всемирного банка практически такие же, как и МВФ. Выгодно!
Каждая страна - участница ВБ, имеет свой exposure limit, т.е. предельный уровень кредитования. Это секретная информация, но по нашим разведданным для Украины он до недавнего времени составлял порядка $5 млрд. Недавно уставной капитал Мирового банка был увеличен и лимит всем странам, в т.ч. и Украине, был снова поднят. Корме того, у Украины в банке особое положение - если она и выберет свой лимит, то ей все равно дадут неограниченно, т.к. за нас перед ВБ подписывается European Investment Bank.
Т.е. ресурс там для нас неограничен.
Клондайк.
Но!
Реализация проектов ВБ у нас 10-20%. Остальное лежит.
Почему?
А потому что (1) бюрократия и (2) стырить на проектах ВБ практически невозможно, все проекты реализует банк по своим правилам procurement.
В прошлом году ВБ не израсходовал порядка $20 млрд. Они остались лежать в банке, за что масоны непременно накажут президента Малпаса. Строгий выговор с занесением в учетную карточку. Если бы мы подсуетились и попросили бы его на наши несчастные дороги, он бы с радостью нам отстегнул из этих $20 млрд.
Всё это может показаться полным абсурдом, но дела обстоят именно так!
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:16

  Replay написав:vladus17
Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)

Стопроцентов!
Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?
Зачем замораживать средства???
:shock:

Например для того что бы в разгар Мирового финансового кризиса скупить подешевевшие активы?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:20

Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду????
Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать:
- Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы.

Ужас, хорошо, что я в игноре у пана!

1. Инвесторам Ваши дороги, не на первом месте. Им важны НАЛОГИ, дешевая раб.сила, стабильность, рынок сбыта!
2. Стомиость электроэнергии для предприятий - определяется не себестоиостью добычи самой энергии а установленными ценами, которые МВФ нам продиктовал "на пути к европейским".
3. Чтобы создавать высокотехнологичное производство, нужны Специалисты! Тх - надо готовить.

Налицо опять же, Противоречие!
Зачем Шкоде - создавать завод в Украине, если зарплаты будут "европейскими", цены на энергию и топливо - европейские, специалистов - нужно готовить, налоговое давление, непонятнки в политике(майданы непрерывные)???
И на какие Рынки сбыта, будет Шкода ориентирована, если есть "евробляхеры" с низкими ценами на БУ а цены на Новые авто, будут кусаться для пересiчного?
Рынок СНГ - закрыт для нас, в Европе - своё производство. :D

Нет условий для подобных инвестиций!
Потому и просили - "налоговые льготы"!
У нас без ЛЬГОТ- не выжить!
А льготы- дают "за откаты"!
Коррупция... :D
Востаннє редагувалось Replay в Суб 18 січ, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:21

  flyman написав:
  freeze написав:AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

знову По в штани наклав?
Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".


Где вы в моих словах увидели слово Порошенко или Зеленский :roll:
А за Украину это просрать стратегического инвестора ? Или это за медведя ? :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:24

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые?
Какие будут наши действия в данной ситуации? :roll:


Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?..
Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.


Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается. Все банки мира обязаны обзавестись новейшими детекторами валют, которые произведены по заказу ФРС и способны распознавать супер доллары. Старые настоящие сотки меняются на новые. Супер доллары изымаются без компенсации как и прочие фальшивки.
Ваши действия?
Если из ваших $100 тыщ под матрасом настоящих соток всего 17 штук?
:roll: :roll: :roll:

на купюросчётных машинах стоит специальный датчик, который контролируется фрс, а на деньгах в качестве элемента защиты писутствует пятно из редкоземельного металла, и по статистике у нас из $100 тыщ под матрасом фальшивых соток наберётся всего 17 штук, переживём...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:24

  flyman написав:
  freeze написав:AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

знову По в штани наклав?
Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".

Я Вас прошу, не переносите весь этот флэйм сюда из соседней ветки. Мы с коллегой freeze нормально общаемся и тут и там, несмотря на наличие идеологических разногласий по некоторым богословским вопросам. :D
Примите мои заверения в совершеннейшем к Вам почтении!
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:25

  Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення


У нас девственная плева умелыми хирургами снова сшивается два-три раза. Девственность можно терять три раза. Больше уже сложнее. После трех раз уже трудно там найти, что можно сшить. Хотя должны были появиться новые технологии и искусственные материалы...
Но даже и три раза - это три лимона! :shock:
Но все равно, как говорил мой старшина, лучше отслужить два года в армии, чем всю жизнь страдать от менструации. А три лимона мы заработаем и так.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:29

  Libo написав:...А три лимона мы заработаем и так.

ладно горячий разоблачитель "факапов влады" юзает тему меншовартості, ты-то, патриот со стажем, что подсвистываешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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