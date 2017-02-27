Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но
Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.
Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
знову По в штани наклав? Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но
Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.
Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
Вы спросили - я ответил. Речь изначально шла о сбыче мечт одного нашего коллеги - много денег под маленькие проценты, мультипликатор и все такое. Дискуссия была полезной, на мой взгляд.
freeze написав:А что Всемирный банк бежит нам давать деньги под низкие проценты )))
Навскидку В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл. Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года. Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.
Докладываю. Проценты Всемирного банка практически такие же, как и МВФ. Выгодно! Каждая страна - участница ВБ, имеет свой exposure limit, т.е. предельный уровень кредитования. Это секретная информация, но по нашим разведданным для Украины он до недавнего времени составлял порядка $5 млрд. Недавно уставной капитал Мирового банка был увеличен и лимит всем странам, в т.ч. и Украине, был снова поднят. Корме того, у Украины в банке особое положение - если она и выберет свой лимит, то ей все равно дадут неограниченно, т.к. за нас перед ВБ подписывается European Investment Bank. Т.е. ресурс там для нас неограничен. Клондайк. Но! Реализация проектов ВБ у нас 10-20%. Остальное лежит. Почему? А потому что (1) бюрократия и (2) стырить на проектах ВБ практически невозможно, все проекты реализует банк по своим правилам procurement. В прошлом году ВБ не израсходовал порядка $20 млрд. Они остались лежать в банке, за что масоны непременно накажут президента Малпаса. Строгий выговор с занесением в учетную карточку. Если бы мы подсуетились и попросили бы его на наши несчастные дороги, он бы с радостью нам отстегнул из этих $20 млрд. Всё это может показаться полным абсурдом, но дела обстоят именно так!
Чем Вы собираетесь привлекать этого условного Шкоду???? Вам не кажется, что этому Шкоде надо сказать: - Вот смотри, мы построили дороги, мосты, железку, порты, - у нас дешевая и качественная логистика. А через два года мы достроим новый энергоблок АЭС и ты сможешь покупать дешевую атомную энергию по новым ЛЭП, которые уже почти готовы.
Ужас, хорошо, что я в игноре у пана!
1. Инвесторам Ваши дороги, не на первом месте. Им важны НАЛОГИ, дешевая раб.сила, стабильность, рынок сбыта! 2. Стомиость электроэнергии для предприятий - определяется не себестоиостью добычи самой энергии а установленными ценами, которые МВФ нам продиктовал "на пути к европейским". 3. Чтобы создавать высокотехнологичное производство, нужны Специалисты! Тх - надо готовить.
Налицо опять же, Противоречие! Зачем Шкоде - создавать завод в Украине, если зарплаты будут "европейскими", цены на энергию и топливо - европейские, специалистов - нужно готовить, налоговое давление, непонятнки в политике(майданы непрерывные)??? И на какие Рынки сбыта, будет Шкода ориентирована, если есть "евробляхеры" с низкими ценами на БУ а цены на Новые авто, будут кусаться для пересiчного? Рынок СНГ - закрыт для нас, в Европе - своё производство.
Нет условий для подобных инвестиций! Потому и просили - "налоговые льготы"! У нас без ЛЬГОТ- не выжить! А льготы- дают "за откаты"! Коррупция...
Востаннє редагувалось Replay в Суб 18 січ, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но
Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.
Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
знову По в штани наклав? Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".
Где вы в моих словах увидели слово Порошенко или Зеленский А за Украину это просрать стратегического инвестора ? Или это за медведя ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Libo написав:Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать. 2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС. А не фальшивые и те, которые на банковских счетах поменять на новые? Какие будут наши действия в данной ситуации?
Якщо ніхто, крім ФРС, не може відрізнити - то яка різниця?.. Ними завжди можна буде розрахуватись, або покласти в банк.
Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается. Все банки мира обязаны обзавестись новейшими детекторами валют, которые произведены по заказу ФРС и способны распознавать супер доллары. Старые настоящие сотки меняются на новые. Супер доллары изымаются без компенсации как и прочие фальшивки. Ваши действия? Если из ваших $100 тыщ под матрасом настоящих соток всего 17 штук?
на купюросчётных машинах стоит специальный датчик, который контролируется фрс, а на деньгах в качестве элемента защиты писутствует пятно из редкоземельного металла, и по статистике у нас из $100 тыщ под матрасом фальшивых соток наберётся всего 17 штук, переживём...
Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но
Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.
Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.
знову По в штани наклав? Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".
Я Вас прошу, не переносите весь этот флэйм сюда из соседней ветки. Мы с коллегой freeze нормально общаемся и тут и там, несмотря на наличие идеологических разногласий по некоторым богословским вопросам. Примите мои заверения в совершеннейшем к Вам почтении!
Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных). Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут
У нас девственная плева умелыми хирургами снова сшивается два-три раза. Девственность можно терять три раза. Больше уже сложнее. После трех раз уже трудно там найти, что можно сшить. Хотя должны были появиться новые технологии и искусственные материалы... Но даже и три раза - это три лимона! Но все равно, как говорил мой старшина, лучше отслужить два года в армии, чем всю жизнь страдать от менструации. А три лимона мы заработаем и так.