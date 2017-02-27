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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3540354135423543

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:29

  Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання.
Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Наведу сьогоднішній приклад.
Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат.
Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.
Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.
Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває".
І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію".
І так по колу...

канадские волки ловят и жрут лосося, но только голову, и знаете почему? в тушке полно глистов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:30

  freeze написав:
  flyman написав:
  freeze написав:AlexxK

Это всё отлично, если и процент маленький, то вообще замечательно, но

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Но это вообще не сумма для такой большой страны как Украина, мы же не Молдова по населению и территории, при всё уважении к Молдове. Это сумма мало влияет на что-то серьезное. А во-вторых, это даже меньше, чем профуканный в том же году один единственный инвестор Шкода.

знову По в штани наклав?
Фріз, перефразовуючи фразу з анекдоту, ви за кого, за "Україну чи за медведя".


Где вы в моих словах увидели слово Порошенко или Зеленский :roll:
А за Украину это просрать стратегического инвестора ? Или это за медведя ? :roll:

прочитав між строками, щось багато в тебе занепокоєння і невдоволення,
то "нема інвестицій", як вказали, що є, то вже "не такі", от і склалося враження "шукача зрад"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33

  Искатель написав:Извините, что не оффтоп субботний :)

Кто уже нашел, где на новом сайте Нацбанка файл VOLUE.XLS, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Хожу по этому творению, вспоминается бессмертное "Кто так строит?! Ну кто так строит?!"
Зачем было ломать старый отличный сайт? Вредители, бл...


Вітаюсь, Искатель.
Я теж не знайшов, та в мене є закладка! Ловіть
https://old.bank.gov.ua/files/Volue.xls

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:У нас девственная плева умелыми хирургами снова сшивается два-три раза.
у вас -то понятно,распиши лучше нам масонскую тайну:Папа ввёл диву к престолу https://news.liga.net/world/news/vatika ... eskiy-post ,как скоро изображения Франклина на купюрах ФРС заменят на Франческу Габор Хилтон :?: :mrgreen:
Я видел твой проход ,ты красавчик!Уверен,ты нам поведаешь истину!
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 18 січ, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:34

  flyman написав:прочитав між строками, щось багато в тебе занепокоєння і невдоволення,
то "нема інвестицій", як вказали, що є, то вже "не такі", от і склалося враження "шукача зрад"


Профукать 1.4 миллиарда евро это перемога ))))
Так тебе цензором надо пойти к министру Бородянскому или нацсовет по телевидению, цены бы тебе не было, да и должности высоко оплачиваемые, лови совет и пользуйся ))) Кашель Лаврова (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:36

  Libo написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Це буде крах ФРС.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:39

s0v7a старый интерфейс нам знаком viewtopic.php?p=4822578#p4822578
вопрос был в новом.ТЧК.
Самуил Маршак — Рассказ о неизвестном герое: Стих
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...
Мур
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:39

  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Це буде крах ФРС.


Однозначно, доллар тогда станет деревянным. :)
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:43

  freeze написав:
  flyman написав:прочитав між строками, щось багато в тебе занепокоєння і невдоволення,
то "нема інвестицій", як вказали, що є, то вже "не такі", от і склалося враження "шукача зрад"


Профукать 1.4 миллиарда евро это перемога ))))
Так тебе цензором надо пойти к министру Бородянскому или нацсовет по телевидению, цены бы тебе не было, да и должности высоко оплачиваемые, лови совет и пользуйся ))) Кашель Лаврова (с)

а Асоція з ЄС це перемога чи зрада?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:44

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:прочитав між строками, щось багато в тебе занепокоєння і невдоволення,
то "нема інвестицій", як вказали, що є, то вже "не такі", от і склалося враження "шукача зрад"


Профукать 1.4 миллиарда евро это перемога ))))
Так тебе цензором надо пойти к министру Бородянскому или нацсовет по телевидению, цены бы тебе не было, да и должности высоко оплачиваемые, лови совет и пользуйся ))) Кашель Лаврова (с)

а Асоція з ЄС це перемога чи зрада?


А Крым чей ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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