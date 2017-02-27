Realist написав:канадские волки ловят и жрут лосося, но только голову, и знаете почему? в тушке полно глистов...
я рыбой (всей речной) брезгую из за боязни почти 100% заражения яйцами глистов из за этого перстал (уже лет 10) есть свинное сало Вы верите, что на рынке всё чесно проверяют на наличие гельмитов и их яиц? особенно опасно сало с прожилками свинину ваще не ем мясо курицы варю по 1,5 часа
Libo написав:Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.
Це буде крах ФРС.
Однозначно, доллар тогда станет деревянным.
Я вас умоляю. Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар. Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов. Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500. Стали меньше доверять доллару и его силе? Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
Libo написав:Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.
Це буде крах ФРС.
Однозначно, доллар тогда станет деревянным.
Я вас умоляю. Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар. Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов. Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500. Стали меньше доверять доллару и его силе? Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно. [/quote]
унция золота уже развернулась и пошла на $1000 и меньще...
У меня был близкий друг в 90-е, Тахир Ахметов, у него была любимая присказка - Я не доверяю никому, даже своей ж... Выкинули с окна. Как человек с такой присказкой мог пустить кого-то в квартиру. Перед этим взял кредит на покупку шести грузовиков, в результате и грузовики куда-то ушли, и деньги, и человек. Странно, 25 лет прошло, а до сих пор вспоминаю как мы с ним горланили Pigs из Pink Floyd.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Говорят подавляющее большинство брюлликов, продающихся в ювелирных сетях Украины - это синтетические бриллианты. И отличить их может только геммолог со специальным инструментом. Хотя по отзывам продавцов наш обыватель и не парится в основном по этому поводу. Структура-то камня в принципе одинаковая, а то что нашли его в шахте или вырастили искусственно, дело второе, и на внешнем виде никак не отражается, только моральные ощущения пользователя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.