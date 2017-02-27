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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 354235433544354535463547>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:48

  edvardd написав:
  Realist написав:канадские волки ловят и жрут лосося, но только голову, и знаете почему? в тушке полно глистов...


я рыбой (всей речной) брезгую из за боязни почти 100% заражения яйцами глистов
из за этого перстал (уже лет 10) есть свинное сало
Вы верите, что на рынке всё чесно проверяют на наличие гельмитов и их яиц?
особенно опасно сало с прожилками
свинину ваще не ем
мясо курицы варю по 1,5 часа

на правах субботнего оффтопа
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:50

  andrein написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Це буде крах ФРС.


Однозначно, доллар тогда станет деревянным. :)


Я вас умоляю.
Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.
Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов.
Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500.
Стали меньше доверять доллару и его силе?
Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:56

  Libo написав:Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.

А зачем матрасить доллар удостоверившись в кидке. Есть евро и много других прекрасных валют, и даже есть серебряные ложки, которые после кидка будут явно привлекательнее :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как можно заводить по трое - четверо детей?
это безответсвенность
пожалейте, не рожайте их
не умножайте печаль этого мира
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно
Я доверяю только себе и Шаваршу Владимировичу Карапетяну

  Yuri_61 написав:как можно заводить по трое - четверо детей?
это безответсвенность
пожалейте, не рожайте их
не умножайте печаль этого мира

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:58

  andrein написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Це буде крах ФРС.


Однозначно, доллар тогда станет деревянным. :)


Я вас умоляю.
Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.
Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов.
Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500.
Стали меньше доверять доллару и его силе?
Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
8) 8) 8)[/quote]



унция золота уже развернулась и пошла на $1000 и меньще...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:03

  freeze написав:
  Libo написав:Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.

А зачем матрасить доллар удостоверившись в кидке. Есть евро и много других прекрасных валют, и даже есть серебряные ложки, которые после кидка будут явно привлекательнее :lol:

брюлики ещё...Либо рекламирует...
я недавно жене хотел купить ретро кольцо с брюликами в стиле ар-деко, почитал про это дело в статье:
https://www.activestudy.info/almaz-univ ... j-celitel/
и забил...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:06

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно
Я доверяю только себе и Шаваршу Владимировичу Карапетяну


Броневому еще верил.

https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k

Как он умер, теперь я в полном недоверии.

У меня был близкий друг в 90-е, Тахир Ахметов, у него была любимая присказка - Я не доверяю никому, даже своей ж...
Выкинули с окна. Как человек с такой присказкой мог пустить кого-то в квартиру. Перед этим взял кредит на покупку шести грузовиков, в результате и грузовики куда-то ушли, и деньги, и человек. Странно, 25 лет прошло, а до сих пор вспоминаю как мы с ним горланили Pigs из Pink Floyd.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:11

freeze возможно вломились и помогли уйти.Надо было притвориться мёртвым)) Карапетян-фартовый для людей
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14

  edvardd написав:
  freeze написав:
  Libo написав:Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.

А зачем матрасить доллар удостоверившись в кидке. Есть евро и много других прекрасных валют, и даже есть серебряные ложки, которые после кидка будут явно привлекательнее :lol:

брюлики ещё...Либо рекламирует...
я недавно жене хотел купить ретро кольцо с брюликами в стиле ар-деко, почитал про это дело в статье:
https://www.activestudy.info/almaz-univ ... j-celitel/
и забил...


Говорят подавляющее большинство брюлликов, продающихся в ювелирных сетях Украины - это синтетические бриллианты. И отличить их может только геммолог со специальным инструментом. Хотя по отзывам продавцов наш обыватель и не парится в основном по этому поводу. Структура-то камня в принципе одинаковая, а то что нашли его в шахте или вырастили искусственно, дело второе, и на внешнем виде никак не отражается, только моральные ощущения пользователя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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