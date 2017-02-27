Libo написав:Даю вводную. ФРС делает заявление: С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.
Однозначно, доллар тогда станет деревянным.
Я вас умоляю. Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар. Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов. Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500. Стали меньше доверять доллару и его силе? Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
Да шо Вы говорите. В 2007-2008 годах , когда евро перевалил за 1.50 к доллару больше половины моряков начали требовать зарплату в евро, и получили её , хотя потом многие пожалели.
Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных). Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут
Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой
freeze написав:Говорят подавляющее большинство брюлликов, продающихся в ювелирных сетях Украины - это синтетические бриллианты. И отличить их может только геммолог со специальным инструментом. Хотя по отзывам продавцов наш обыватель и не парится в основном по этому поводу. Структура-то камня в принципе одинаковая, а то что нашли его в шахте или вырастили искусственно, дело второе, и на внешнем виде никак не отражается, только моральные ощущения пользователя.
даже не синтетические. а вообще - кубический цирконий. т.е. фионит.
Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных). Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут
Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой
А если не согласится замуж, то останется валютной проституткой.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 18 січ, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею. Наведу сьогоднішній приклад. Хотів до вечері взяти лосося.. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний. Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.
Буває по-різному.. Але цього тижня з тих самих міркувань (ціна не відповідає ринковій) придбала замість свіжого лосося - копчені шашлички по 185 грн/кг у "Кишені".
Синтез алмазов и других менее драгоценных камней, химически и физически неотличимых от натуральных давно везде идёт полным ходом. Очередь за золотом. Ученым из Китая удалось синтезировать «почти идентичное натуральному» золото из меди. Аналитики уже обсуждают возможное влияние на рынок драгоценных металлов и возможный отток инвесторов в криптовалютный сектор.
Холодный ядерный синтез золота, платины, серебра скоро станет на поток.
В космосе обнаружены объекты весом в триллионы тон, состоящие из золота или алмазов. Человечество уже технически готово доставить эти объекты на околоземную орбиту. Через три года NASA собирается отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет.
freeze написав:Как вижу Ваш ник, сразу вспоминаю цветы.
Зацените, январь, сейчас у меня в зимнем саду всё полыхает от цветов, даже невзрачный хлорофитум и тот весь в цветах, а рождественник вообще полыхает
Время цветения оранжерейных Азалий, геоцинтов и пр. С такой зимой неудивительно, если и каштаны начнут расцветать в феврале. И все таки скорее это декабрист, он же Шлюмбергера, он же , простите - ЗИГОкактус. Даже Гуугл так считает со счетом 1400000:85700 в пользу декабриста. Рождественским растением считают скорее пуансетию.