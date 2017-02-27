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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35433544354535463547>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:21

  Libo написав:
  andrein написав:
  Libo написав:Даю вводную.
ФРС делает заявление:
С сего момента оборот стодолларовых купюр приостанавливается.


Однозначно, доллар тогда станет деревянным. :)


Я вас умоляю.
Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.
Сила и доверие к валюте определяется экономикой и мощью государства, а не субъективными обидами на неё индивидуумов.
Когда-то унция золота стоила $20, а сейчас за $1500.
Стали меньше доверять доллару и его силе?
Отнюдь. Даже наоборот. Доверие к нему выросло многократно.
8) 8) 8)


Да шо Вы говорите. В 2007-2008 годах , когда евро перевалил за 1.50 к доллару больше половины моряков начали требовать зарплату в евро, и получили её , хотя потом многие пожалели.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22

  Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення

Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели :evil:
Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:22

  freeze написав:Говорят подавляющее большинство брюлликов, продающихся в ювелирных сетях Украины - это синтетические бриллианты. И отличить их может только геммолог со специальным инструментом. Хотя по отзывам продавцов наш обыватель и не парится в основном по этому поводу. Структура-то камня в принципе одинаковая, а то что нашли его в шахте или вырастили искусственно, дело второе, и на внешнем виде никак не отражается, только моральные ощущения пользователя.

даже не синтетические.
а вообще - кубический цирконий. т.е. фионит.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:25

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення

Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели :evil:
Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой :roll:


А если не согласится замуж, то останется валютной проституткой. :)

Востаннє редагувалось andrein в Суб 18 січ, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:29

  Realist написав:Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Наведу сьогоднішній приклад.
Хотів до вечері взяти лосося.. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.
Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.

Буває по-різному.. Але цього тижня з тих самих міркувань (ціна не відповідає ринковій) придбала замість свіжого лосося - копчені шашлички по 185 грн/кг у "Кишені".
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:39

Как вижу Ваш ник, сразу вспоминаю цветы.

Зацените, январь, сейчас у меня в зимнем саду всё полыхает от цветов, даже невзрачный хлорофитум и тот весь в цветах, а рождественник вообще полыхает :lol: :lol: :lol:

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Синтез алмазов и других менее драгоценных камней, химически и физически неотличимых от натуральных давно везде идёт полным ходом.
Очередь за золотом.
Ученым из Китая удалось синтезировать «почти идентичное натуральному» золото из меди. Аналитики уже обсуждают возможное влияние на рынок драгоценных металлов и возможный отток инвесторов в криптовалютный сектор.

Холодный ядерный синтез золота, платины, серебра скоро станет на поток.

В космосе обнаружены объекты весом в триллионы тон, состоящие из золота или алмазов. Человечество уже технически готово доставить эти объекты на околоземную орбиту.
Через три года NASA собирается отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Кто уже нашел, где на новом сайте Нацбанка файл VOLUE.XLS, поделитесь ссылкой, пожалуйста.

Страница с ссылкой (слева): https://bank.gov.ua/markets/state-of-the-fx-market
Сама ссылка: https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Я уже почти привык к новому дизайну, но копипастить объемы в один клик, увы, теперь не получается.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 18 січ, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой

Эта Катя по-любому дура. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:53

  freeze написав:Как вижу Ваш ник, сразу вспоминаю цветы.

Зацените, январь, сейчас у меня в зимнем саду всё полыхает от цветов, даже невзрачный хлорофитум и тот весь в цветах, а рождественник вообще полыхает :lol: :lol: :lol:



Время цветения оранжерейных Азалий, геоцинтов и пр. С такой зимой неудивительно, если и каштаны начнут расцветать в феврале. И все таки скорее это декабрист, он же Шлюмбергера, он же , простите - ЗИГОкактус. Даже Гуугл так считает со счетом 1400000:85700 в пользу декабриста. Рождественским растением считают скорее пуансетию.
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