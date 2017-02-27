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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:54
Replay написав:vladus17
Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)
Стопроцентов!
Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?
Зачем замораживать средства???
Увы при всей бахвалистости доллародержателей, судя по постам, на самом деле преимущественно имеем дело с доллароматрасниками нежели с доллародепозитчиками. Чем можно обьяснить их поведение - недоверием к БС, тут же процентов 90% - сезонщиков - зачем им "обременяющие" депозиты , привыкших бегать по волнам зима - лето , которых кстати уже нет второй год, но все ждут сердешные; боязнь принудительной конвертации в грн при банкротстве банков, с риском не откупиться тут же без потерь, сами по себе цифры оценок наличного доллара в стране, превышающего обьемы гривневой денежной массы дает однозначный вывод что это подргушно-матрасные хранилища, падение ставок в БС до долларовой инфляции, что делает валютные депо совсем малопривлекательными при указанных рисках. Вместе с этим рассуждения о сравнении гривнедепо и валютных вкладов что якобы хранение в баксах при размещении их на депозит в длительной перспективе в целом сравнимы с гивневыми с их достаточно внушительными ставками , с учетом всех девалов, делает их несостоятельными. Имеем дело с преимущественными доллароматрасниками - дикий народ !
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:58
Yuri_61 написав:
как можно заводить по трое - четверо детей?
это безответсвенность
пожалейте, не рожайте их
не умножайте печаль этого мира
Добрый вечер , Уважаемый ЮРИЙ 61.
Сегодня заблокировали "долярчика ".(это было очень гуманно по отношению к форуму)
Он писал глупости .
ВЫ пытаетесь навлечь беду на себя?
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:58
Surfer написав: Replay написав:vladus17
Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)
Стопроцентов!
Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?
Зачем замораживать средства???
Увы при всей бахвалистости доллародержателей, судя по постам, на самом деле преимущественно имеем дело с доллароматрасниками нежели с доллародепозитчиками. Чем можно обьяснить их поведение - недоверием к БС, тут же процентов 90% - сезонщиков - зачем им "обременяющие" депозиты , привыкших бегать по волнам зима - лето , которых кстати уже нет второй год, но все ждут сердешные; боязнь принудительной конвертации в грн при банкротстве банков, с риском не откупиться тут же без потерь, сами по себе цифры оценок наличного доллара в стране, превышающего обьемы гривневой денежной массы дает однозначный вывод что это подргушно-матрасные хранилища, падение ставок в БС до долларовой инфляции, что делает валютные депо совсем малопривлекательными при указанных рисках. Вместе с этим рассуждения о сравнении гривнедепо и валютных вкладов что якобы хранение в баксах при размещении их на депозит в длительной перспективе в целом сравнимы с гивневыми с их достаточно внушительными ставками , с учетом всех девалов, делает их несостоятельными. Имеем дело с преимущественными доллароматрасниками - дикий народ !
Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:59
fler написав:
Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели
Индустрию не надо разводить. Производство девственниц налажено в незапамятные времена. Весь вопрос только в организации сбыта
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:59
fler написав:
Зачем выходить замуж за кота в мешке? Сделка подразумевала продажу девственности, а не многократное секс-обслуживание (и все другие возможные проблемы от этого брака). С той суммой от продажи можно найти себе кого-то по душе и жить в удовольствие, не становясь проституткой
О какой душе тут может идти речь ? Это не тот случай когда один раз - не тридвараз. После такого промо - она УЖЕ проститутка. Ни один вменяемый "душевный" вариант на такой союз не пойдет, зная кто и на что она способна. Только охотников на "дефлорационные" млн она и может притянуть к себе.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:03
vladus17 написав:
Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:05
Alex2007 написав: fler написав:
Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой
Эта Катя по-любому дура.
не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,
а в дурнях, поки що німець, хоча намагається вернути свій мільон (мабуть таки хтось таки вправив йому трохи мізки)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:07
Surfer написав: Replay написав:vladus17
Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)
Стопроцентов!
Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?
Зачем замораживать средства???
Увы при всей бахвалистости доллародержателей, судя по постам, на самом деле преимущественно имеем дело с доллароматрасниками нежели с доллародепозитчиками. Чем можно обьяснить их поведение - недоверием к БС, тут же процентов 90% - сезонщиков - зачем им "обременяющие" депозиты , привыкших бегать по волнам зима - лето , которых кстати уже нет второй год, но все ждут сердешные; боязнь принудительной конвертации в грн при банкротстве банков, с риском не откупиться тут же без потерь, сами по себе цифры оценок наличного доллара в стране, превышающего обьемы гривневой денежной массы дает однозначный вывод что это подргушно-матрасные хранилища, падение ставок в БС до долларовой инфляции, что делает валютные депо совсем малопривлекательными при указанных рисках. Вместе с этим рассуждения о сравнении гривнедепо и валютных вкладов что якобы хранение в баксах при размещении их на депозит в длительной перспективе в целом сравнимы с гивневыми с их достаточно внушительными ставками , с учетом всех девалов, делает их несостоятельными. Имеем дело с преимущественными доллароматрасниками - дикий народ !
тут лунають пропозиції замість доларових матрасів тримати столове срібло...економісти від Бога
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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