Додано: Суб 18 січ, 2020 20:05

Alex2007 написав: fler написав: Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой

Эта Катя по-любому дура. Эта Катя по-любому дура.

не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,

а в дурнях, поки що німець, хоча намагається вернути свій мільон (мабуть таки хтось таки вправив йому трохи мізки) не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,а в дурнях, поки що німець, хоча намагається вернути свій мільон (мабуть таки хтось таки вправив йому трохи мізки)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/