Додано: Суб 18 січ, 2020 19:54

Replay написав: vladus17 Что выглядит как утка, звучит как утка, ведет себя как утка - и есть утка (с)

Стопроцентов!

Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?

Зачем замораживать средства???

Стопроцентов!Но, вопрос, зачем вообще, держать наличные доллары в большом количестве?Зачем замораживать средства???

Увы при всей бахвалистости доллародержателей, судя по постам, на самом деле преимущественно имеем дело с доллароматрасниками нежели с доллародепозитчиками. Чем можно обьяснить их поведение - недоверием к БС, тут же процентов 90% - сезонщиков - зачем им "обременяющие" депозиты , привыкших бегать по волнам зима - лето , которых кстати уже нет второй год, но все ждут сердешные; боязнь принудительной конвертации в грн при банкротстве банков, с риском не откупиться тут же без потерь, сами по себе цифры оценок наличного доллара в стране, превышающего обьемы гривневой денежной массы дает однозначный вывод что это подргушно-матрасные хранилища, падение ставок в БС до долларовой инфляции, что делает валютные депо совсем малопривлекательными при указанных рисках. Вместе с этим рассуждения о сравнении гривнедепо и валютных вкладов что якобы хранение в баксах при размещении их на депозит в длительной перспективе в целом сравнимы с гивневыми с их достаточно внушительными ставками , с учетом всех девалов, делает их несостоятельными. Имеем дело с преимущественными доллароматрасниками - дикий народ !