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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35453546354735483549>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:11

  Yuri_61 написав:я рыбой (всей речной) брезгую из за боязни почти 100% заражения яйцами глистов
из за этого перстал (уже лет 10) есть свинное сало
Вы верите, что на рынке всё чесно проверяют на наличие гельмитов и их яиц?
особенно опасно сало с прожилками
свинину ваще не ем
мясо курицы варю по 1,5 часа

  Yuri_61 написав:как можно заводить по трое - четверо детей?
это безответсвенность
пожалейте, не рожайте их
не умножайте печаль этого мира

  Yuri_61 написав:Синтез алмазов и других менее драгоценных камней, химически и физически неотличимых от натуральных давно везде идёт полным ходом.
Очередь за золотом.
Ученым из Китая удалось синтезировать «почти идентичное натуральному» золото из меди. Аналитики уже обсуждают возможное влияние на рынок драгоценных металлов и возможный отток инвесторов в криптовалютный сектор.
Холодный ядерный синтез золота, платины, серебра скоро станет на поток.
В космосе обнаружены объекты весом в триллионы тон, состоящие из золота или алмазов. Человечество уже технически готово доставить эти объекты на околоземную орбиту.
Через три года NASA собирается отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет.

Отже ж бідний чоловік 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:13

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення

Если б хоть малейшая перспектива была захода этих денег в Украину, тут бы целую индустрию развели :evil:
Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой :roll:


вики666 в инстаграмме
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Страница с ссылкой (слева)
тож лазил шукал.Щомисячну дает :roll:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:14

  ТИХИЙ написав:
  Yuri_61 написав:я рыбой (всей речной) брезгую из за боязни почти 100% заражения яйцами глистов
из за этого перстал (уже лет 10) есть свинное сало
Вы верите, что на рынке всё чесно проверяют на наличие гельмитов и их яиц?
особенно опасно сало с прожилками
свинину ваще не ем
мясо курицы варю по 1,5 часа

А животные домашние (кот,собака) у Вас есть?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:15

  edvardd написав:
  freeze написав:
  Libo написав:Как гонялись за долларом, так и будете гоняться и матрасить уже новый доллар.

А зачем матрасить доллар удостоверившись в кидке. Есть евро и много других прекрасных валют, и даже есть серебряные ложки, которые после кидка будут явно привлекательнее :lol:

брюлики ещё...Либо рекламирует...
я недавно жене хотел купить ретро кольцо с брюликами в стиле ар-деко, почитал про это дело в статье:
https://www.activestudy.info/almaz-univ ... j-celitel/
и забил...


Говорят подавляющее большинство брюлликов, продающихся в ювелирных сетях Украины - это синтетические бриллианты. И отличить их может только геммолог со специальным инструментом. Хотя по отзывам продавцов наш обыватель и не парится в основном по этому поводу. Структура-то камня в принципе одинаковая, а то что нашли его в шахте или вырастили искусственно, дело второе, и на внешнем виде никак не отражается, только моральные ощущения пользователя.[/quote]
в брюликах 1920 года синтетики нет, зато крови предостаточно... :(
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:17

  холява написав:
ВЫ пытаетесь навлечь беду на себя?

удаляю
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:18

  Вкладчик1234 написав:Немного об экспорте товаров и услуг (на правах выходных).
Хотя сомневаюсь, что с этих денег будет уплачено 18% подоходного, и что они останутся в Украине, или хотя бы в Украину зайдут :)

Зображення


Имхо, обычный интернетовский фейковый хайп.
Никто не будет платить такие деньги за такую дурницю, на рынке услуг такая история стоит значительно дешевле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:22

  Мизантрóп написав:
  Сибарит написав:Страница с ссылкой (слева)
тож лазил шукал.Щомисячну дает :roll:

По моей ссылке дает ежедневную.
Если идти отсюда: https://bank.gov.ua/markets
Надо найти "Безготівковий валютний ринок", переключиться с 12 месяцев на 30 дней, а потом уже давить на "детальнее".
Никто не обещал, что будет просто :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:29

  Surfer написав:
Время цветения оранжерейных Азалий, геоцинтов и пр. С такой зимой неудивительно, если и каштаны начнут расцветать в феврале. И все таки скорее это декабрист, он же Шлюмбергера, он же , простите - ЗИГОкактус. Даже Гуугл так считает со счетом 1400000:85700 в пользу декабриста. Рождественским растением считают скорее пуансетию.


Приятно поговорить со знатоком :D
Пуансетия не так проста в обиходе, как этот зигокактус. Кроме того мне его тёща подарила, она сказала - рождественник, всё дальше без вариантов, это рождественник.

И кстати вот это цветок невзрачного хлорофитума.
Он просто великолепен :D

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На заднем плане денежное дерево, поливаю, думаю, поможет :D :D :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:29

  Surfer написав:
  freeze написав:Как вижу Ваш ник, сразу вспоминаю цветы.

Зацените, январь, сейчас у меня в зимнем саду всё полыхает от цветов, даже невзрачный хлорофитум и тот весь в цветах, а рождественник вообще полыхает :lol: :lol: :lol:



Время цветения оранжерейных Азалий, геоцинтов и пр. С такой зимой неудивительно, если и каштаны начнут расцветать в феврале. И все таки скорее это декабрист, он же Шлюмбергера, он же , простите - ЗИГОкактус. Даже Гуугл так считает со счетом 1400000:85700 в пользу декабриста. Рождественским растением считают скорее пуансетию.

ЗИГОкактус у меня на даче уже лет 5 растёт:
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edvardd
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