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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3546354735483549>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 167
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
16%
26
24.01-24.5
17%
29
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:34

  Surfer написав:
  vladus17 написав:Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались :mrgreen:


увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.


Правильность отражения внешнего мира в мозгу человека проверяется только практикой.
Практика - критерий истины.
Какова истина и кто из нас прав мы узнаем чуть позже. :?
Но я бы вам всем рекомендовал диверсифай портфолио. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:39

  Libo написав:
  Surfer написав:
  vladus17 написав:Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались :mrgreen:


увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.


Правильность отражения внешнего мира в мозгу человека проверяется только практикой.
Практика - критерий истины.
Какова истина и кто из нас прав мы узнаем чуть позже. :?
Но я бы вам всем рекомендовал диверсифай портфолио. :?

Тут с вами трудно не согласиться :!:

Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы...
Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать?
Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС.
Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.

По классике все верно, но есть, как всегда мелочи, которые все портят.
  vovan_prm написав:И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире.

По цифрам, вроде, и низкая, а как посмотришь на качество и стоимость, становится страшновато. Тот факт, что прямо сейчас у банков есть 100 млрд. грн.(чуть меньше 10% денежно массы), которые они с радостью пустили бы на кредитование экономики, но вынуждены нести под малые проценты в НБУ, заставляет сомневаться в достаточной скорости оборачиваемости средств. Это, пожалуй, самое узкое место с точки зрения экономики.
А кроме экономики есть еще демократия и политика, усугубленные все еще советским восприятием выплавки стали на душу населения.
Заметьте, сейчас, когда идет банальное перекредитование на очень выгодных условиях, когда ставки в гривне приблизились к ставкам по валюте в начале года, раздувается дикий вой по поводу долговой пирамиды. Если сейчас самое продвинутое правительство детально проработает предложенный Вами план и начнет его успешно выполнять, его снесут на начальных этапах, в результате чего долги останутся, а план будет провален. Только с этой точки зрения сейчас стоит действовать, руководствуясь не максимальной эффективностью, а минимизацией вреда от поменявшейся концепции.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 18 січ, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:50

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  fler написав:Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой

Эта Катя по-любому дура. :lol:

не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,


Деньги - это конечно хорошо.
Но не всё измеряется деньгами.
Важно еще и человеком оставаться, в данном случае Женщиной, а не тупой <....>.
Хотя кто об этом нынче особо заморачивается....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 18 січ, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:52

  vladus17 написав:Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?


Ну как обычно это делается. Должно быть всё из вечных ценностей и/или что может в будущем резко вырасти в цене. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:53

от Ви жартівник Едварде, на фото у Вас така ж турбіна для збільшення кінських сил з відомого роману Майн Ріда))
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56

  Libo написав:
  vladus17 написав:Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?


Ну как обычно это делается. Должно быть всё из вечных ценностей и/или что может в будущем резко вырасти в цене. 8)

Ну а подробнее. И в каких пропорциях(Сколько % куда)?
Можно и в ЛС, если не желаете здесь выкладывать.
Буду весьма благодарен.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:03

  vladus17 написав:Ну а подробнее. И в каких пропорциях(Сколько % куда)?
Можно и в ЛС, если не желаете здесь выкладывать.
Буду весьма благодарен.


Надо сначала посчитать. И я не претендую, что моя модель самая правильная. Модели поведения людей разные, зависят от их взглядов на мироустройство, ценности, благополучие и счастье, смысл и цели их дальнейшей жизни ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Надо сначала посчитать. И я не претендую, что моя модель самая правильная. Модели поведения людей разные, зависят от их взглядов на мироустройство, ценности, благополучие и счастье, смысл и цели их дальнейшей жизни ...

Та приблизительные цифри в %ом соотношении сойдут))
например в столовое серебро 5%, золото 25% евро 25, бакс 15, недвиж 30%
акции? и тд
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:37

Лоббируют председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность Главы НБУ, кандидатура принята к рассмотрению Главкомом, но в свете последних событий дали шанс исправится Смолию, но скамейка на замену держится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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