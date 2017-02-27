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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:34
Surfer написав: vladus17 написав:
Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.
Правильность отражения внешнего мира в мозгу человека проверяется только практикой.
Практика - критерий истины.
Какова истина и кто из нас прав мы узнаем чуть позже.
Но я бы вам всем рекомендовал диверсифай портфолио.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:39
Libo написав: Surfer написав: vladus17 написав:
Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.
Правильность отражения внешнего мира в мозгу человека проверяется только практикой.
Практика - критерий истины.
Какова истина и кто из нас прав мы узнаем чуть позже.
Но я бы вам всем рекомендовал диверсифай портфолио.
Тут с вами трудно не согласиться
Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?
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vladus17
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:46
vovan_prm написав:
Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы...
Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать?
Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС.
Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.
По классике все верно, но есть, как всегда мелочи, которые все портят.
vovan_prm написав:
И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире.
По цифрам, вроде, и низкая, а как посмотришь на качество и стоимость, становится страшновато. Тот факт, что прямо сейчас у банков есть 100 млрд. грн.(чуть меньше 10% денежно массы), которые они с радостью пустили бы на кредитование экономики, но вынуждены нести под малые проценты в НБУ, заставляет сомневаться в достаточной скорости оборачиваемости средств. Это, пожалуй, самое узкое место с точки зрения экономики.
А кроме экономики есть еще демократия и политика, усугубленные все еще советским восприятием выплавки стали на душу населения.
Заметьте, сейчас, когда идет банальное перекредитование на очень выгодных условиях, когда ставки в гривне приблизились к ставкам по валюте в начале года, раздувается дикий вой по поводу долговой пирамиды. Если сейчас самое продвинутое правительство детально проработает предложенный Вами план и начнет его успешно выполнять, его снесут на начальных этапах, в результате чего долги останутся, а план будет провален. Только с этой точки зрения сейчас стоит действовать, руководствуясь не максимальной эффективностью, а минимизацией вреда от поменявшейся концепции.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Суб 18 січ, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:50
flyman написав: Alex2007 написав: fler написав:
Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой
Эта Катя по-любому дура.
не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,
Деньги - это конечно хорошо.
Но не всё измеряется деньгами.
Важно еще и человеком оставаться, в данном случае Женщиной, а не тупой <....>.
Хотя кто об этом нынче особо заморачивается....
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 18 січ, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:52
vladus17 написав:
Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?
Ну как обычно это делается. Должно быть всё из вечных ценностей и/или что может в будущем резко вырасти в цене.
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Libo
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:53
от Ви жартівник Едварде, на фото у Вас така ж турбіна для збільшення кінських сил з відомого роману Майн Ріда))
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56
Libo написав: vladus17 написав:
Поделитесь пожалуйста, любезнейший, как Вы диверсифицировали ваше портфолио?
Ну как обычно это делается. Должно быть всё из вечных ценностей и/или что может в будущем резко вырасти в цене.
Ну а подробнее. И в каких пропорциях(Сколько % куда)?
Можно и в ЛС, если не желаете здесь выкладывать.
Буду весьма благодарен.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:03
vladus17 написав:
Ну а подробнее. И в каких пропорциях(Сколько % куда)?
Можно и в ЛС, если не желаете здесь выкладывать.
Буду весьма благодарен.
Надо сначала посчитать. И я не претендую, что моя модель самая правильная. Модели поведения людей разные, зависят от их взглядов на мироустройство, ценности, благополучие и счастье, смысл и цели их дальнейшей жизни ...
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:09
Libo написав:
Надо сначала посчитать. И я не претендую, что моя модель самая правильная. Модели поведения людей разные, зависят от их взглядов на мироустройство, ценности, благополучие и счастье, смысл и цели их дальнейшей жизни ...
Та приблизительные цифри в %ом соотношении сойдут))
например в столовое серебро 5%, золото 25% евро 25, бакс 15, недвиж 30%
акции? и тд
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:37
Лоббируют председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность Главы НБУ, кандидатура принята к рассмотрению Главкомом, но в свете последних событий дали шанс исправится Смолию, но скамейка на замену держится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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ЛОБ
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