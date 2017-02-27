Додано: Суб 18 січ, 2020 20:46

vovan_prm написав: Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы...

Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать?

Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС.

Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос. Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы...Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать?Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС.Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.

vovan_prm написав: И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире. И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире.

По классике все верно, но есть, как всегда мелочи, которые все портят.По цифрам, вроде, и низкая, а как посмотришь на качество и стоимость, становится страшновато. Тот факт, что прямо сейчас у банков есть 100 млрд. грн.(чуть меньше 10% денежно массы), которые они с радостью пустили бы на кредитование экономики, но вынуждены нести под малые проценты в НБУ, заставляет сомневаться в достаточной скорости оборачиваемости средств. Это, пожалуй, самое узкое место с точки зрения экономики.А кроме экономики есть еще демократия и политика, усугубленные все еще советским восприятием выплавки стали на душу населения.Заметьте, сейчас, когда идет банальное перекредитование на очень выгодных условиях, когда ставки в гривне приблизились к ставкам по валюте в начале года, раздувается дикий вой по поводу долговой пирамиды. Если сейчас самое продвинутое правительство детально проработает предложенный Вами план и начнет его успешно выполнять, его снесут на начальных этапах, в результате чего долги останутся, а план будет провален. Только с этой точки зрения сейчас стоит действовать, руководствуясь не максимальной эффективностью, а минимизацией вреда от поменявшейся концепции.